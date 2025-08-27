CNIR a desemnat proiectantul drumului de mare viteză către Bulgaria

Câștigătorul contractului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al drumului de mare viteză București – Giurgiu, după reevaluarea ofertelor a fost desemnat, anunță Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) – este asocierea activ PROIECTARE Infrastructură S.R.L. (Leader), EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi.

Oferta câștigătoare are o valoare de 33 milioane lei (fără TVA), iar contractul va fi semnat după încheierea perioadei legale în care pot fi depuse contestații.

Reevaluarea ofertelor s-a realizat în urma deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

„Drumul de mare viteză București – Giurgiu este un obiectiv în care am avut în vedere, încă de la început, realizarea unor proiecte complementare precum amenajarea unei piste olimpice de canotaj, cât și posibilitatea implementării prin parteneriat public-privat, aspecte ce sunt de natură să crească competitivitatea proiectului pentru obținerea finanțărilor europene”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Drumul de mare viteză București – Giurgiu reprezintă un proiect important de dezvoltare a infrastructurii rutiere din România, cu impact major asupra întregii rețele naționale de tranzit mărfuri și călători dinspre și spre Europa de Vest, reprezentând finalizarea axei nord – sud.

Studiul de Fezabilitate va stabili variantele de traseu, profilul drumului de mare viteză (autostradă sau drum expres), structura și conexiunile cu alte obiective de investiții, precum viitorul Pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse.

Contractul este finanțat din fonduri europene nerambursabile, Programul Transport 2021-2027 și din fonduri de la Bugetul de stat, iar durata realizării Studiului de Fezabilitate este de 16 luni.

În cadrul studiului de fezabilitate urmează să fie stabilite detaliile tehnice privind profilul, traseul, structura și conexiunile cu infrastructura rutieră existentă sau viitoare.

