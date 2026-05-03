CNAS susține reducerea numărului de paturi de spital și începe analiza necesarului

Ministerul Sănătăţii a propus reducerea paturilor de spital cu aproximativ 20% în următorii 3 ani, dintre care aproximativ 4.600 în acest an, context în care CNAS a solicitat de la casele județene o analiză pentru evaluarea necesarului.

„Întrebarea corectă nu este dacă trebuie să reducem, ci cum şi unde o facem. Există spitale care pot şi chiar îşi doresc să reducă sute de paturi. În acelaşi timp, sistemul actual a încurajat, din păcate, menţinerea artificială a unui număr mare de paturi, deoarece acesta influenţează suma maximă ce poate fi contractată cu casele de asigurări de sănătate. În realitate, pentru majoritatea spitalelor, aceste sume rămân teoretice, nefiind niciodată absorbite integral. Mai grav, această abordare a dus la dezechilibre majore: scheme de personal supradimensionate în secţii neperformante şi, în acelaşi timp, deficit în zonele unde activitatea este intensă şi necesară”, afirmă reprezentantul CNAS.

Preşedintele CNAS a solicitat, astfel, caselor de asigurări de sănătate, împreună cu direcţiile de sănătate publică (DSP), să realizeze o analiză detaliată pentru fiecare spital în parte.

Schimbarea trebuie să fie una de fond, inclusiv în modul în care sunt analizate și finanțae spitalele, menționează președintele CNAS.

Analiza este realizată la nivel național și are la bază indicatori clari și obiectivi, utilizați de casele de asigurări și DSP-uri pentru a propune numărul optim de paturi pentru fiecare județ:

gradul de ocupare al paturilor;

durata medie de spitalizare;

numărul de cazuri externate;

rata de utilizare a capacității spitalului;

raportul internări/număr de paturi;

structura pe specialități și necesarul real din teritoriu;

distribuția resurselor umane (medici, asistenți) raportată la activitate;

eficiența utilizării fondurilor contractate;

corelația între finanțare și serviciile efectiv prestate.

Mențiuni importante ale președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, prezentate într-un comunicat al Casei:

Este important de înțeles că paturile care vor fi reduse nu sunt cele utilizate pentru pacienți, ci acelea care rămân în mod constant neocupate și care astăzi distorsionează finanțarea sistemului

„CNAS încurajează spitalele să propună la contractare paturi de paliație — un domeniu grav subdimensionat în România. În prezent, există un deficit estimat de aproximativ 3.000 de paturi de paliație, ceea ce face ca mulți pacienți să sufere acasă, în grija familiei, fără un suport medical adecvat și demn.

Știm că mulți pacienți privesc cu teamă sistemul public, dar, în același timp, nu își permit alternativa privată. Tocmai de aceea, responsabilitatea noastră este să corectăm aceste disfuncționalități.

Nu ne grăbim să facem lucrurile superficial, dar nici nu mai putem rămâne pasivi în fața unor probleme evidente ale actualului mecanism legislativ de finanțare.

În urma acestei analize, vom propune Ministerului Sănătății o repartizare corectă și echilibrată a numărului de paturi contractabile, iar ulterior vom regândi formula de contractare pentru a încuraja activitatea reală și performanța.

Știm ce se întâmplă și suntem determinați să reparăm finanțarea spitalelor din România. Reclasificarea spitalelor, includerea influențelor salariale în tariful pe caz ponderat și recalcularea acestuia în mod echitabil, redefinirea valorilor relative pentru cazurile externate și adaptarea structurilor organizatorice ale spitalelor publice la nevoile reale de servicii de sănătate ale populației din zona deservită nu mai pot aștepta prea mult!

