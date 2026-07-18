CNAS lansează o aplicație cu date despre activitatea spitalelor publice din România. Peste 140 de unități au grad de ocupare a paturilor sub 60%

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat, vineri, o aplicație care oferă publicului, în premieră, o imagine de ansamblu asupra modului în care funcționează spitalele publice din România, prin centralizarea unor indicatori privind activitatea și utilizarea resurselor.

Platforma, disponibilă la adresa cnas.ro/spitale, permite consultarea datelor pentru spitalele publice aflate în relație contractuală cu sistemul de asigurări de sănătate. Utilizatorii pot vedea, între altele, numărul de paturi, gradul de ocupare, numărul de pacienți tratați, durata medie a spitalizării, personalul medical și complexitatea cazurilor tratate.

Datele pot fi analizate la nivelul fiecărui județ și al fiecărui spital, iar unitățile medicale cu profil similar pot fi comparate între ele.

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că platforma urmărește să sprijine luarea deciziilor pe baza unor date obiective și să crească transparența în sistemul sanitar.

„Datele ne arată unde sistemul funcționează bine și unde este nevoie de schimbare. Fără date, reforma se bazează pe percepții. Cu date, reforma se bazează pe dovezi”, a transmis șeful CNAS.

Potrivit datelor prezentate de acesta, gradul mediu de ocupare a paturilor pentru pacienții acuți este de aproximativ 63%, ceea ce înseamnă că, în medie, unul din trei paturi contractate rămâne neocupat. Peste 140 de spitale au un grad de ocupare sub 60%, iar în 63 de unități acesta este mai mic de 50%.

În același timp, marile spitale de urgență sunt frecvent supraaglomerate, situație pe care președintele CNAS o pune în legătură cu distribuția neadaptată a paturilor la schimbările demografice și epidemiologice din ultimii ani.

În jumătate dintre spitale cheltuielile de personal depășesc 79% din valoarea serviciilor medicale realizate

Analiza cheltuielilor arată, de asemenea, că în jumătate dintre spitale cheltuielile de personal depășesc 79% din valoarea serviciilor medicale realizate, respectiv din veniturile obținute de la casele de asigurări de sănătate. În zeci de spitale, ponderea acestor cheltuieli depășește 90%.

Potrivit lui Horațiu Moldovan, datele nu reprezintă o critică la adresa managementului spitalelor, ci indică necesitatea adaptării organizării și finanțării rețelei spitalicești, astfel încât să existe resurse suficiente pentru medicamente, materiale sanitare și investiții.

„Scopul nostru este simplu: să luăm cele mai bune decizii pentru pacienți”, a mai transmis președintele CNAS, subliniind că accesul public la aceste date ar trebui să contribuie la o mai bună alocare a resurselor, servicii medicale mai eficiente și un sistem de sănătate mai transparent și sustenabil.

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