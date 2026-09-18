CNAIR cere Guvernului și Ministerului Transporturilor amânarea aplicării TollRo până la 1 aprilie 2027

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a solicitat Guvernului și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prorogarea până la 1 aprilie 2027 a termenului de aplicare a sistemului TollRo și a rovinietei, în contextul în care sistemul de tarifare rutieră se află încă în etapa de pilotare publică.

Potrivit CNAIR, solicitarea a fost transmisă Ministerului Transporturilor pe 7 septembrie, cu informarea prim-ministrului, și vizează, pe lângă amânarea termenului de aplicare, corelarea termenului de interoperabilitate SETRE, suplimentarea organigramei companiei cu posturile necesare operării sistemului și instituirea furnizorului național de servicii de tarifare rutieră.

CNAIR precizează că, la 18 septembrie, nu primise un răspuns din partea Ministerului Transporturilor la solicitarea transmisă cu 11 zile în urmă.

Compania susține că a solicitat suplimentarea posturilor și la sfârșitul lunii martie, iar instituirea furnizorului național de servicii de tarifare rutieră a fost cerută la începutul lunii aprilie 2026.

În ceea ce privește sistemul tehnic, CNAIR afirmă că acesta nu a intrat încă în etapa recepției calitative, care, potrivit contractului, poate începe după finalizarea testării și pilotării.

Pilotarea publică a sistemului TollRo a fost lansată miercuri, 16 septembrie, iar aplicația poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play. Potrivit companiei, etapa de pilotare are o durată de minimum patru săptămâni și urmărește identificarea eventualelor neconformități care trebuie remediate de prestator.

„Chiar și în ipoteza ideală”, fără neconformități care să impună remedieri și reluarea testării, etapa de pilotare nu s-ar putea încheia înainte de jumătatea lunii octombrie, susține CNAIR.

În aceste condiții, compania afirmă că nu va percepe un tarif obligatoriu printr-un sistem aflat încă în pilotare și că își va valorifica drepturile contractuale față de prestator.

„Transportatorii ar fi expuși la amenzi pentru o obligație pe care nu o pot executa”

CNAIR avertizează că menținerea datei de 1 octombrie 2026 fără modificarea cadrului legal ar putea crea o situație în care obligația de plată și sancțiunile aferente să intre în vigoare înainte ca instrumentul tehnic necesar plății să fie operațional.

„Transportatorii ar fi expuși la amenzi pentru o obligație pe care nu o pot executa, bugetul nu ar încasa nimic, iar instanțele ar fi sesizate cu un volum foarte mare de contestații”, se arată în comunicatul companiei.

CNAIR precizează că prorogarea solicitată urmărește corelarea termenului legal cu momentul în care sistemul va putea fi utilizat efectiv și susține că Parlamentul este instituția care poate modifica în regim de urgență termenul prevăzut de lege.

Compania amintește că o modificare similară a fost adoptată de Parlament în luna iunie, într-un interval de aproximativ două săptămâni.

CNAIR mai afirmă că Guvernul, chiar și în actualul context interimar, poate răspunde solicitării, poate aviza suplimentarea posturilor și poate susține o inițiativă legislativă.

Transportatorii sunt invitați să testeze aplicația TollRo și să transmită observații prin intermediul aplicației sau al portalului dedicat.

Solicitarea CNAIR vine în contextul în care patronatele din transport au cerut, la rândul lor, pilotarea sistemului și acordarea unei perioade de conformare în care să nu fie aplicate amenzi.

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