CNAIR a câștigat și în Italia procesele deschise de Webuild – garanția pentru întârzierierea lucrărilor pentru podul suspendat de la Brăila va fi executată

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a câștigat și în instanțele de judecată din Italia procesele deschise de Webuild, care a încercat să blocheze executarea garanției de peste 87 de milioane de lei aferentă întârzierilor înregistrate la construcția podului suspendat de la Brăila.

„CNAIR câștigă inclusiv în instanțele de judecată din Italia procesele deschise de Webuild! Constructorul italian nu a reușit să blocheze nici în instanța de la Roma executarea de către CNAIR a garanției pentru mai mult de 87 de milioane de lei, aferente întârzierilor înregistrate la construcția podului suspendat de la Brăila. Vom continua să apărăm în instanțele de judecată de oriunde interesul legitim al României, indiferent de numele companiilor sau al persoanelor care încearcă să îl afecteze”, au scris reprezentanții CNAIR pe pagina de Facebook a companiei.

Podul suspendat peste Dunăre a fost inaugurat pe 6 iulie 2023, iar la scurt timp după inaugurare au apărut primele probleme legate de asfalt, care s-a „vălurit”.

Podul a intrat, în octombrie 2024, pentru a patra oară în proces de reasfaltare, de această dată constructorul susținând că va folosi o nouă rețetă de mixturi bituminoase, adaptată specificului acestui pod, unic în România, relatează Agerpres.

Recepția podului de la Brăila a fost făcută în 2025, la doi ani după ce a fost inaugurat.

Podul are o lungime de aproximativ 2 kilometri și le oferă șoferilor o alternativă, în afara traversării Dunării cu bacul, pentru a ajunge spre litoral.

Valoarea inițială a proiectului Podului peste Dunăre a fost de 1,996 miliarde de lei, fără TVA, fonduri externe nerambursabile, iar constructorul Asocierea Astaldi S.P.A. – IHI Infrastructure System Co. Ltd., denumit în prezent WeBuild.

