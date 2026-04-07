CNA a retras licenţa Realitatea Plus – din cauza amenzilor de peste 600.000 lei neplătite

Realitatea Plus urmează să se închidă, după ce Consiliul Naţional al Audioviualului (CNA) a decis retragerea licenţei postului Tv, din cauza unor amenzi neplătite din anul 2024, relatează Pagina de Media.

Postul trebuie să îşi înceteze emisia imediat după primirea deciziei CNA, conform legislației.

Este vorba despre un număr de 28 de amenzi din 2024 care totalizează 605.000 de lei.

CNA a analizat în şedinţa publică de marţi situaţia amenzilor neplătite a posturilor de televiziune din România. În urma raportului prezentat, s-a constatat că Realitatea Plus are numeroase amenzi neplătite din anul 2024.

Conform informaţiilor prezentate în şedinţă, Realitatea Plus și-ar fi plătit amenzile pentru anul 2025, conform Pagina de Media.

Legislația prevede că CNA poate retrage licenţa unei televiziuni dacă aceasta nu face dovada achitării amenzilor în termen de şase luni de la data aplicării.

Decizia CNA vine după discuţii de câteva ore la care au participat şi reprezentanţi ai PHG Media, societatea ce operează Realitatea Plus.

Propunerea de retragere la licenţei a fost votată în unanimitate membrii CNA prezenţi: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma şi Vasile Bănescu. Georgică Severin şi Lucian Dindirică, membi CNA, s-au retras de la vot.

