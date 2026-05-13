Consiliul Audiovizualului a respins cererea de schimbare a acționariatului Realitatea Plus

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a respins solicitarea PHG Media, proprietarul Realitatea Plus, de a-şi schimba acţionariatul, potrivit Paginademedia.ro. ANAF a transmis Consiliului că este în plin proces de verificare a societăţii şi că nu este oportună o astfel de modificare a acţionariatului.

CNA a aflat chiar în timpul şedinţei că modificarea a fost deja operată la Registrul Comerţului, ceea ce poate atrage sancţiuni, notează sursa citată.

Potrivit documentelor depuse la CNA, PHG Media Invest a cerut un acord de principiu pentru cesionarea a 100% din părţile sociale către PHG Media Invest LLC, o companie înregistrată în Statele Unite în statul Wyoming.

Iniţial, în societatea PHG media invest, acţionar unic era Păcuraru Daniela Madi, despre care presa a relatat că este soţia omului de afaceri Maricel Păcuraru.

Potrivit avocatului Ioan Georgescu, beneficiarul final al PHG Media Invest este aceeaşi persoană, Păcuraru Daniela Madi.

ANAF spune că schimbarea acționariatului nu este oportună

În şedinţa CNA a fost prezentat şi un document al ANAF care a transmis Consiliului că este în plin proces de verificare a societăţii şi că nu este oportună o astfel de modificare a acţionariatului.

Întrebat de CNA de ce au luat această decizie neobişnuită ca acţionarul să fie din afara Uniunii Europene, avocatul Ioan Georgescu a spus că mutarea are legătură cu ceea ce Realitatea consideră a fi o presiune exercitată asupra postului prin sancţiunile aplicate CNA. Mai mult, avocatul a invocat şi o discuţie pe care ar fi avut-o cu ambasada SUA.

La finalul discuţiilor, CNA a respins modificarea acţionariatului Realitatea Plus.

CNA poate aplica noi sancțiuni

Teoretic, decizia înseamnă că societatea ar trebui să revină la structura iniţială a acţionariatului, în caz contrar, CNA putând aplica sancţiuni.

