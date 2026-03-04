Cloud-ul Privat Guvernamental al României intră în etapa operațională, la nivel național – peste 30 de aplicații și sisteme IT&C integrate, până în iunie

Cloudul Privat Guvernamental, cea mai amplă infrastructură digitală critică dezvoltată în România, care va reprezenta baza tehnică pentru serviciile publice digitale ale statului, intră în etapa operațională la nivel național.

Anunțul a fost făcut de Metaminds, companie care, alături de Trencadis Corp, a implementat componenta de Cloud Intern.

Până în luna iunie a acestui an, minimum 30 de aplicații și sisteme IT&C, prin intermediul cărora sunt furnizate servicii digitale guvernamentale, vor fi migrate în cloud, lucru ce va permite instituțiilor să facă schimb de date mai eficient, astfel încât cetățenii să poată accesa documente și servicii online mai simplu, mai rapid și în condiții de siguranță.

„Pentru administrație, Cloud-ul Privat Guvernamental va optimiza costurile prin eliminarea sistemelor IT fragmentate și va oferi un cadru securizat și scalabil pentru dezvoltarea și operarea serviciilor digitale la nivel național”, arată un comunicat al Metaminds.

În ce constă infrastructura

Noua infrastructură cuprinde patru centre de date regionale, 570 de servere, peste 90 de sisteme de stocare și aproximativ 340 de echipamente de rețea.

Peste o mie de echipamente și patru centre regionale de date au fost implementate în Cloudul Privat Guvernamental, proiect coordonat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

La acest proces a participat o echipă formată din zeci de ingineri și specialiști, care au lucrat coordonat cu experții Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), pentru integrarea și operaționalizarea infrastructurii la nivel național.

„Cloudul Privat Guvernamental, cea mai amplă infrastructură digitală critică dezvoltată în România intră în etapa operațională la nivel național și va reprezenta baza tehnică pentru serviciile publice digitale ale statului. Implementarea a vizat realizarea unei infrastructuri de Cloud Intern, distribuite în patru centre de date – București, Timiș, Brașov și Sibiu – pentru a asigura continuitate operațională la nivel național. Sistemul se bazează pe 570 de echipamente de tip server pentru procesare, stocare, backup și funcții mission critical, 91 de sisteme de stocare de tip block, file și object, precum și peste 340 de echipamente de networking. La nivel software, platforma integrează soluții de automatizare și management care permit dezvoltarea și operarea serviciilor digitale într-un cadru securizat și scalabil, adecvat unei infrastructuri critice a statului”, se arată în comunicat.

Infrastructura de bază și componentele fundamentale vor fi administrate de STS

Implementarea Cloud-ului Privat Guvernamental este realizată de către ADR, în calitate de beneficiar, partener și autoritate contractantă, responsabilă de coordonarea proiectului și de administrarea Componentei de Cloud Dedicat, în parteneriat cu STS – administratorul tehnic și de securitate al componentei interne a Cloudului Privat Guvernamental, și Serviciul Român de Informații (SRI).

STS va administra infrastructura de bază și componentele fundamentale ale componentei interne a Cloud-ului Privat Guvernamental – serviciile de tip Infrastructure as a Service (IaaS) și Platform as a Service (PaaS). Astfel, prin intermediul IaaS, instituțiile publice beneficiază de resurse informatice virtualizate – servere, stocare, rețea – într-un mediu securizat și scalabil.

Totodată, PaaS oferă platforme standardizate pentru dezvoltarea, testarea și rularea aplicațiilor informatice ale statului român, facilitând interoperabilitatea și reducând timpul de implementare a serviciilor digitale.

Componenta de Cloud Intern este implementată de asocierea Metaminds și Trencadis Corp, ca fundament al unei infrastructuri cloud sigure, interoperabile și scalabile pentru sistemele informatice ale statului.

