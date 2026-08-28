cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

28 august, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Claudiu Năsui a depus jurământul de învestire ca ministru al Economiei și Digitalizării în Guvernul Republicii Moldova

Rss
De Iulian Soare

28 august, 2026

Claudiu Năsui și Eugeniu Osmochescu au depus vineri jurământul de învestire în funcția de ministru al Economiei, respectiv Agriculturii, la Chișinău, în prezența președintei Maia Sandu și a premierului Vasile Tofan, relatează Unimedia.

Maia Sandu i-a acordat lui Claudiu Năsui cetățenia moldovenească, prin decret prezidențial, pe 25 august.

După ce a acceptat funcția de ministru în Republica Moldova, Năsui a renunțat la mandatul de deputat în Parlamentul României.

Claudiu Năsui, aflat la al treilea mandat de deputat USR, a fost, anterior, și ministru al Economiei în România, între 2020 și 2021.

El a susținut taxe zero pe salariul minim, dar și desființarea programelor de investiții ale statului precum PNDL și a schemelor de ajutor social precum „Startup Nations”.

De asemenea, este un admirator public al președintelui libertarian al Argentinei, Javier Milei.

Numirea lui Claudiu Năsui a fost criticată dur de politicieni din opoziție.

Reamintim că o altă fostă membră USR, Anca Dragu, este guvernator al Băncii Naționale a Moldovei.

(Citește și: Anca Dragu, în noul Consiliu Naţional de Securitate al R. Moldova – Președinta Maia Sandu a semnat decretul)

****



Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți