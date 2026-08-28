Claudiu Năsui a depus jurământul de învestire ca ministru al Economiei și Digitalizării în Guvernul Republicii Moldova

Claudiu Năsui și Eugeniu Osmochescu au depus vineri jurământul de învestire în funcția de ministru al Economiei, respectiv Agriculturii, la Chișinău, în prezența președintei Maia Sandu și a premierului Vasile Tofan, relatează Unimedia.

Maia Sandu i-a acordat lui Claudiu Năsui cetățenia moldovenească, prin decret prezidențial, pe 25 august.

După ce a acceptat funcția de ministru în Republica Moldova, Năsui a renunțat la mandatul de deputat în Parlamentul României.

Claudiu Năsui, aflat la al treilea mandat de deputat USR, a fost, anterior, și ministru al Economiei în România, între 2020 și 2021.

El a susținut taxe zero pe salariul minim, dar și desființarea programelor de investiții ale statului precum PNDL și a schemelor de ajutor social precum „Startup Nations”.

De asemenea, este un admirator public al președintelui libertarian al Argentinei, Javier Milei.

Numirea lui Claudiu Năsui a fost criticată dur de politicieni din opoziție.

Reamintim că o altă fostă membră USR, Anca Dragu, este guvernator al Băncii Naționale a Moldovei.

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