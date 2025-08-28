Clădirea Delegației UE la Kiev, avariată „în mod deliberat” în atacurile aeriene ale forțelor ruse

Clădirea care adăpostește Delegația Uniunii Europene la Kiev (foto) a fost avariată „în mod deliberat” în atacurile aeriene ruse din timpul nopții de miercuri spre joi, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa.

„UE nu se va lăsa intimidată. Agresiunea rusă nu face decât să ne întărească hotărârea de a fi alături de Ucraina și de poporul său”, a declarat Costa, care a distribuit o fotografie a unui birou cu geamuri sparte și multiple daune.

„Condamn cu fermitate aceste atacuri brutale, un semn clar că Rusia respinge pacea și alege teroarea. Solidaritatea noastră deplină se îndreaptă către personalul UE, familiile acestora și toți ucrainenii care îndură această agresiune”, a declarat și comisarul UE pentru extindere, Marta Kos.

Potrivit The Guardian, se pare că și sediul British Council din centrul orașului Kiev a fost lovit, clădirea fiind situată în apropierea Delegației UE.

Cel puțin 12 persoane au fost ucise și 38 rănite în atacurile rusești asupra Kievului din noaptea de miercuri spre joi, au anunțat joi oficiali ucraineni. Rusia a lansat 598 de drone și 31 de rachete balistice și de croazieră asupra Ucrainei în acest atac masiv, au informat Forțele Aeriene Ucrainene, citate de Agerpres. Conform datelor preliminare, 563 de drone și 26 de rachete au fost doborâte sau bruiate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul, în care și-a pierdut viața și un copil, a arătat lumii răspunsul Rusiei la diplomație, pe fondul eforturilor președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului.

