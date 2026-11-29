Consiliul Județean Mureș a semnat contractul de finanțare pentru construirea unui centru de date în Parcul Industrial Vidrasău-Ungheni. Investiția se ridică la aproximativ 239,7 milioane de lei (48 de milioane de euro), din care 71,36 milioane de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile prin Programul Tranziție Justă 2021-2027. Restul de aproximativ 168,4 milioane de lei va fi asigurat de la bugetul județului.

Centrul de date va fi construit pe o suprafață de 1,5 hectare, iar durata estimată a lucrărilor este de 20 de luni. Potrivit președintelui Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, proiectul va include sisteme eficiente de răcire și soluții pentru reducerea consumului de energie electrică.

Noua infrastructură va oferi servicii de procesare și stocare a datelor, găzduire de servere și servicii IT pentru companii. De asemenea, va putea susține digitalizarea instituțiilor publice și dezvoltarea infrastructurii digitale din județ.

Potrivit estimărilor prezentate de Péter Ferenc și citate de Agerpres, investiția ar putea fi recuperată în șapte-opt ani de la punerea în funcțiune, iar obiectivul autorităților este ca, în primii trei ani, peste 70% din capacitatea centrului să fie utilizată de clienți plătitori.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, a declarat că proiectul poate contribui la dezvoltarea economică a județului și la atragerea de investiții în domeniul tehnologiilor digitale, inclusiv în zona inteligenței artificiale.

Următoarea etapă este organizarea procedurii de achiziție publică și desemnarea constructorului. Reprezentanții autorităților estimează că investiția ar putea fi implementată până în 2028.

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