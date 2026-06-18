Ciprian Ciucu, despre ancheta DNA: „Se pare că nişte persoane s-au folosit de numele meu şi s-ar fi cerut nişte sume în numele meu în campania electorală. Nu am luat niciun leu”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, cercetat de DNA sub control judiciar pentru luare de mită, spune că este posibil ca se pare că unele persoane s-ar fi folosit de numele său pentru a cere fonduri în campania de la sfârșitul anului trecut, pentru Primăria Capitalei.

”Eu nu am luat niciun leu şi nu am condiţionat emiterea acelor documentaţii de urbanism de primirea unor foloase”, susţine Ciucu. El arată că acuzaţiile vin ”într-un context prost”, dar el se va comporta ”ca şi când nimic nu s-a întâmplat” şi va munci pentru oraş. ”Voi ţine capul sus, nu voi evita întâlnirile publice şi nici contactul direct cu bucureştenii. Pentru că nu am de ce!”, explică Ciprian Ciucu, joi seara, pe pagina sa de Facebook.

”A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă aşa ceva. Dar am dus-o relativ uşor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea şi frustrarea. Uimire pentru că nu ştiu de unde vine şi frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupţia, după puterile mele, în toate poziţiile publice sau civice în care m-am aflat. Cu privire la acuzaţia de luare de mită… Se pare că nişte persoane s-au folosit de numele meu şi s-ar fi cerut nişte sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunţ, că eu aş fi ştiut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocaţii, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu şi nu am condiţionat emiterea acelor documentaţii de urbanism de primirea unor foloase”, precizează primarul general al Capitalei.

”Aceste acuzaţii pică prost, într-un context prost: am enorm de mult de lucru la primărie şi acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, nişte acuzaţii pe care va trebui să le demontez şi un proces obositor şi sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de acestă tinichea. În afară de timpul pe care va trebui să îl dedic acestui proces (mai am şi altele, m-au dat dezvoltatori imobiliari în judecată atunci când am protejat legitim interseul public), mă voi comporta ca şi când nimic nu s-a întâmplat şi voi munci cu toate puterile pentru oraşul nostru. Voi ţine capul sus, nu voi evita întâlnirile publice şi nici contactul direct cu bucureştenii. Pentru că nu am de ce!”, a adăugat Ciucu.

El menționează că nu vrea să facă speculații despre în alte ”teze”.

”Nu intru în alte teze, nu ştiu cum m-am căpătuit cu acest dosar. Îmi voi proba nevinovăţia şi voi colabora cu toată buna credinţă pe care o am cu reprezentanţii sistemului de justiţie”, a încheiat primarul general al Capitalei.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, pentru luare de mită, pentru fapte din perioada când era primar al Sectorului 6. Procurorii afirmă că el ar fi primit foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală în toamna anului trecut, de la doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar, pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu care îi reveneau în procedurile administrative referitoare la acel proiect imobiliar.

Acuzațiile și cronologia dosarului

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședinte PNL, a fost pus sub control judiciar, într-un dosar în care este acuzat că ar fi luat mită de la doi oameni de afaceri, pentru a elibera un certificatul de urbanism și o autorizație de construcție pentru un proiect imobiliar. Cei doi oameni de afaceri i-ar „fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025”, în campania pentru Primăria Capitalei.

Partea de dosar care-l privește pe primarul general face parte dintr-o altă anchetă, în timpul căreia, spun procurorii DNA ar fi descoperit dovezi privind faptele de corupție ale lui Ciprian Ciucu.

În dosarul inițial, din care s-a disjuns dosarul cu acuzațiile împotriva lui Ciprian Ciucu, cei doi oameni de afaceri care i-ar fi dat mită primarului, au primit mandat de arestare preventivă, confirmat miercuri, 17 iunie, de instanța Tribunalului București.

Pe 17 iunie a fost pus sub control judiciar premierul Ciucu.

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