Ciprian Ciucu, despre moţiunea de cenzură: „Se joacă. Lipsesc între cinci şi zece voturi ca să nu treacă”

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, susţine că soarta Guvernului la moţiunea de cenzură de marţi se joacă şi că lipsesc între cinci şi zece voturi ca această moţiune să nu treacă.

”În acest moment se joacă. Cred că lipsesc vreo între cinci şi zece voturi ca să nu treacă. (…) Există şi posibilitatea să vedem şi în alte părţi, adică de ambele părţi, să zic aşa, defectări”, a declarat Ciprian Ciucu, la Antena3.

Primarul general al Capitalei a vorbit și despre existența unor poziționări diferite în interiorul PNL, explicând că partidul condus de premierul Ilie Bolojan are două opţiuni în acest moment: ”Defetismul este o opţiune, să nu facem nimic, pur şi simplu să îi lăsăm pe ceilalţi să se organizeze, să pice guvernul. Cealaltă opţiune este non-defetismul, a încerca să ai cât mai multe discuţii cu oamenii în Parlament. Deci în această logică ne aflăm, şi nu în logica de a forma acum majorităţi sau de a atrage acum pentru diferite poziţii şi funcţii diferiţi deputaţi”.

„Dacă majoritatea PSD-AUR dărâmă guvernul trebuie să îşi asume guvernarea”

Dacă majoritatea PSD-AUR dărâmă guvernul la moţiunea de cenzură de marţi, atunci trebuie să îşi asume guvernarea, în opinia primarului general al Capitalei. El a precizat că PSD nu mai are ce să ofere nici PNL, nici românilor şi că acest partid se duce în jos şi vrea să tragă toată țara după el.

”Cine face o majoritate să dărâme un guvern, în mod logic, trebuie să aibă pregătită o majoritate care să înlocuiască acel guvern. Deci majoritatea PSD-AUR, dacă dărâmă guvernul, trebuie să-şi asume guvernarea. Este logic. În orice ţară democratică, în orice democraţie liberală, în momentul în care dai jos un guvern, eşti pregătit să nu arunci ţara în haos”.

„PNL nu va mai face o coaliţie cu PSD dacă Guvernul pică la moţiunea de cenzură”

”Noi am avut două şedinţe pe care le-am avut consecutiv în urmă cu o lună şi în urmă cu o săptămână, în care am spus dacă veţi dărâma acest guvern, nu mai avem cum să avem încredere în voi. Este exclus să mai facem vreo coaliţie cu voi. Deci le-am spus-o atunci, le-am spus-o acum. Deci ei vor fi nevoiţi să facă majoritatea pentru că ei au detonat această bombă şi ei aruncă România în criză, nu PNL”, a explicat prim-vicepreşedintele PNL.

Opţiunile PNL dacă trece moţiunea sau dacă aceasta este respinsă: ”Avem o opţiune în care nu pică guvernul şi rămâne acest guvern, aşa cum este, minoritar, până în toamnă, când se va putea introduce o altă moţiune de cenzură. Este o opţiune pe care o avem. A doua opţiune pe care o avem este să mergem în opoziţie. Altele nu mai există, pentru că PSD ne-a compromis prea mult. PSD în acest moment a ajuns sub PNL. Nu mai are ce să ne ofere, nici nouă şi nici românilor, acest partid. Acest partid se duce în jos şi vrea să ne tragă pe toţi după el. Partidul Naţional Liberal este un partid care şi-a regăsit demnitatea astăzi. Din acest motiv, noi nu mai acceptăm să fim bătaia de joc a PSD”, a spus Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă este sigur că nu sunt liberali care vor în continuare o alianţă cu PSD, Ciucu a răspuns: ”Sunt sigur că sunt colegi în partidul meu care vor, dar sunt minoritari. Sunt mult prea puţini în raport cu marea majoritate”.

