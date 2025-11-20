Sondaj INSCOP – Cursa pentru PMB / Ciprian Ciucu, favoritul alegătorilor hotărâți să meargă la vot; Cătălin Drulă ar pierde locul 3 în favoarea Ancăi Alexandrescu

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi cel al PNL, Ciprian Ciucu, sunt pe primele poziţii în topul intenţiilor de vot pentru Primăria Capitalei, la o diferență în marja de eroare, dar primarul Sectorului 6 conduce în cazul alegătorilor care declară că vor participa în mod cert la alegerile din 7 decembrie, conform unui sondaj realizat de INSCOP.

Sondajul arată și o inversarea importantă a următoarelor poziții: Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR și PNȚCD, urcă pe locul 3, iar Cătălin Drulă, reprezentantul USR și susținut de președintele Nicușor Dan, coboară pe locul 4.

Estimarea participării la vot:

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot şi 10 ”sigur da” vor merge la vot:

9,4% dintre bucureşteni au ales 1

0,9% au ales 2

0,8% au ales 3

0,3% au ales 4

3,2% au ales 5

1,1% au ales 6

2,9% au ales 7

3,5% indică 8

5,0% – 9

72% indică 10

0,9% nu ştiu sau nu răspund la această întrebare.

Intenţia de vot înregistrată în cazul Alegătorilor care şi-au exprimat o opţiune de vot (83,6% din totalul eşantioului)

Dintre cei care îşi exprimă o opţiune de vot (adică 83,6% din total eşantion):

26,6% l-ar vota pe Daniel Băluţă (PSD)

24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL)

19,1% pe Anca Alexandrescu

11,6% dintre bucureşteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR)

6,5% îşi exprimă preferinţa pentru Ana Ciceală (SENS)

3,5% pentru Alexandru Zidaru Makaveli (independent)

3,5% pentru Eugen Teodorovici (independent)

1,7% pentru Vlad Gheorghe (Partidul DREPT)

1,7% pentru Dan Cristian Popescu (independent)

0,9% dintre respondenţii cu o opţiune de vot îl aleg pe Gigi Neţoiu (independent)

0,3% îl aleg pe Dan Trifu (independent)

0,2% pe George Burcea (POT)

0,2% indică un alt candidat.

Intenţia de vot pentru Alegătorii mobilizați, cei care şi-au exprimat o opţiune de vot şi declară că merg sigur la vot (62,9% din totalul eşantioului)

Dintre cei care merg sigur la vot (adică 62,9% din total eşantion):

27,1% l-ar vota pe Ciprian Ciucu

24% pe Daniel Băluţă

21,3% pe Anca Alexandrescu

12,1% dintre bucureşteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR)

7,6% pe Ana Ciceală (SENS)

2,1% pe Alexandru Zidaru Makaveli

2% pe Eugen Teodorovici

1,1% dintre bucureştenii care ar merge sigur la vot l-ar alege pe Vlad Gheorghe

1,1% pentru Dan Cristian Popescu

1% pe Gigi Neţoiu

0,4% pe Dan TrifuBurcea

0,1% indică un alt candidat.

Metodologie:

Datele au fost culese în perioada 17 – 19 noiembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1107 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a Municipiului Bucureşti, cu vârsta de 18 ani şi peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,95 %, la un grad de încredere de 95%.

****