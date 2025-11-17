Ciprian Ciucu, candidatul PNL, conduce în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei – 4 candidați în marja de eroare – sondaj AtlasIntel

Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, se situează pe primul loc în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat, la o diferenţă de mai puţin de un procent, de candidatul PSD, Daniel Băluţă, conform sondajului realizat de AtlasIntel pentru HotNews. Primii patru candidați se află, astfel, în marja de eroare.

Acest sondaj a fost realizat în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eşantion de 2.429 de persoane, prin metoda recrutare digitală aleatorie, şi are o marjă de eroare de ±2 p.p., la un grad de încredere de 95%.

La alegerile de anul trecut pentru funcția de Primar General al Municipiului București, estimările AtlasIntel s-au aflat cu cel mult 0,7 pp în afara marginii de eroare, iar marja de eroare a fost de un punct, precizează compania.

Primarul Sectorului 6 este creditat cu 19,2% din voturi, fiind urmat la distanță de numai un pp de candidatul PSD, primarul sectorului 4, cu 18,6%.

Este cel mai mic procent pe care îl are Băluţă într-un sondaj, el clasându-se în celelalte sondaje pe prima poziție, cu 24, respectiv 27% din preferințele exprimate de bucureșteni.

Pe locul trei se află candidatul USR Cătălin Drulă, cu 18,1%, în timp ce pe locul 4 se plasează candidata susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, cu 17.9%.

Ana Ciceală (Partidul SENS) şi Vlad Gheorghe (Partidul Drept), foști membri USR, cumulează 7,1%, respectiv 2,6% din voturi, conform sondajului AtlasIntel.

