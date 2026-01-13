Ciprian Ciucu cere la PMB 70% din fondurile ce vor fi alocate Bucureștiului, pentru a evita falimentul. Pe ce se bazează ca să obțină suma

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat marți că Primăria Municipiului București are nevoie de 70% din bugetul alocat tuturor administrațiilor locale din Capitală din cotele defalcate, altfel instituția pe care o conduce va intra în faliment. Pentru obținerea fondurilor corespunzătoare ponderii de 70% din cote, primarul se bazează pe ajutorul președintelui Nicușor Dan (care a spus că nu va promulga Legea bugetului de stat, dacă nu sunt aplicate principiile referendumului) și al premierului Ilie Bolojan, șeeful său pe linie de partid.

”Oricât am tăia şi restructura şi eficientiza nu vom putea acoperi datoriile generate de subvenţiile la STB şi Termoenergetica. La Legea Bugetului din acest an este imperios ca Primăria Municipiului Bucureşti să primească 70% din Bugetul oraşului nostru (cotele defalcate) pentru a evita falimentul! Voi propune tuturor partidelor din Consiliul General şi din Parlament UN PACT astfel încât să avem o instituţie, Primăria Capitalei, funcţională, responsabilă şi capabilă să administreze şi să dezvolte Bucureştiul!

Mă bazez pe sprijinul domnului preşedinte Nicuşor Dan, care a adeclarat că nu va semna legea Bugetului dacă principiile REFERENDUMULUI nu sunt aplicate şi pe sprijinul domnului Prim Ministru Ilie Bolojan pentru reformele structurale necesare. Fac apel la PSD, USR şi UDMR, partidele din Coaliţia Guvernamentală, să susţină decizii responsabile cu privire la viitorul Bucureştiului”, a explicat Ciprian Ciucu, într-un mesaj postat pe Facebook. Primarul spune că va propune tuturor partidelor din Consiliul General şi din Parlament un pact, astfel încât Primăria Capitalei să fie funcţională.

Referendumul local din București din noiembrie 2024, inițiat de primarul Nicușor Dan, a vizat în principal finanțarea Capitalei și autorizațiile de construcție. Peste 60% dintre bucureștenii care au votat au răspuns „Da” la întrebările cheie, inclusiv repartizarea impozitelor și taxelor locale de către Consiliul General al Municipiului București (64,37% „Da”).

Referendumul a fost validat cu o prezență de aproximativ 41%, depășind pragul legal de 30%. A treia întrebare, privind preluarea rețelei de termoficare, a avut și ea majoritate clară „Da” (peste 84%).

Situația financiară a PMB – supraviețuire cu eforturi până în martie, când primarul promite și prezentarea primului pachet de reformare a instituției

PMB a primit de la Guvern doar 317 milioane de lei, până la votarea bugetului PMB, cel mai probabil în luna martie.

În luna martie va prezenta un prim pachet de reforme – cu restructurări și comasări -, dar acesta nu va fi suficient, întrucât, oricât ar tăia şi restructura şi eficientiza, nu vor putea datoriile generate de subvenţiile la STB şi Termoenergetica nu vor putea fi acoperite.

Situația financiară, cheltuielile obligatorii:

”Deci, cei 317 milioane se duc după cum urmează: 75 de milioane au mers doar pe salarii (12,5 apart propriu, restul la subordonate); 18 milioane pleacă la datoria publică (rate şi dobânzi, credite facute de PMB de-a lungul timpului); 18 milioane se duc pe eşalonările din litigii (Constanda, Bomax şi o corecţie financiară pentru achiziţia de tramvaie); 35 milioane sunt arieratele”, explică primarul.

90 milioane PMB dă la STB pentru a-şi plati salariile, pentru funcţionare (piese etc.) şi pentru a-şi plăti rata la ANAF. ”Asta din datoria de 700 de milioane pe care o avem la STB. Doar pentru luna în curs ne-au cerut 163 de milioane pentru serviciul de transport public. Nu ştiu cum se vor descurca, dar salariile vor fi plătite. Nu şi contribuţiile la ANAF pentru aceste salarii, iar acea sumă de va intra în imensul bulgăre pe care îl tot rostogolim şi care creşte”.

10 milioane merg pentru transportul public din Ilfov, din datoria de 21 de milioane pe care o au. ”Mi se pare absurd ca PMB să plătească cca. 150 milioane pe an pentru transportul din Ilfov, dar acesta este un subiect pe care voi reveni după ce mă voi pune la punct cu toată politica de mobilitate “gândită” şi aplicată în acest moment”, adaugă el.

30 milioane merg la Termoenergetica. ”Au cerut dublu. Sper să se descurce din încasări. Salariile pe ianuarie vor fi plătite. Reamintesc că datoria publică pe care o avem la Termoenergetica este 590 de milioane. Şi creşte”, spune Ciucu.

8.5 milioane vor merge la copiii cu dizabilităţi ca stimulente (de fapt sunt ajutoare sociale, nu stiu de ce doamna Firea le-a numit, atunci când le-a decis, drept “stimulenete”). Şi mă vor înjura adulţii cu dizabilităţi, care nu şi-au mai primit banii de la nivelul lunii martie 2024, care ar trebui să primescă şi ei cca. 13 milioane pe lună. Ce să fac, nu am ce să fac, aceste ajutoare, nu sunt suportabile bugetar în acest moment”, spune Ciprian Ciucu.

”6 milioane vor merge negereşit la iluminatul public, e iarnă, trebuie să plătim energia electrică şi noaptea e lungă, nu putem opri iluminatul public; 3 milioane la riscul seismic, pentru că ne pleacă muncitorii din şantiere şi e mai bine să finalizezi lucrările începute decât să le laşi să se degradeze şi alte 3 milioane merg la Administraţia Străzilor pentru a asigura funcţionarea semaforizării şi să aibă pentru reparaţiile curente”, adaugă Ciucu.

”Din cei 317 milioane le mai rămân circa. 20 de milioane”.

****