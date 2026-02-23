cursdeguvernare

luni

23 februarie, 2026

Stiri

Economistul șef al BCR: Banca Națională va tăia dobânzile abia în luna august, nu e dispusă să își riște credibilitatea, cu inflația aproape de 10%

De Razvan Diaconu

23 februarie, 2026

Analiștii financiari ai BCR și-au ajustat perspectiva privind politica monetară a Băncii Naționale a României (BNR), aceștia anticipând ca banca centrală să reia ciclul de scădere a dobânzilor în luna august. Anterior, aceștia prognozau luna mai ca momentul în care BNR va reîncepe scăderea dobânzilor.  

”Conferința de presă a guvernatorului (Mugur Isărescu) ne-a determinat să ne revizuim prognoza privind rata dobânzii (de politică monetară). El a declarat că se așteaptă ca inflația să scadă de la nivelul de aproximativ 10% de anul trecut, dar a avertizat că Consiliul de administrație nu se grăbește să reducă dobânzile. Până acum, consideram luna mai drept moment probabil pentru prima reducere a ratei dobânzii. Ne mutăm acum așteptările către august și estimăm o amploare mai redusă a relaxării monetare în 2026. Ajustăm prognoza pentru rata cheie la 5,75% la finalul anului, față de 5,25% anterior”, arată Ciprian Dascălu, economistul-șef al BCR, într-un raport de analiză.

BNR operează o relaxare mascată a condițiilor financiare din economie

În prezent, dobânda-cheie a BNR e la 6,50%, iar nivelul de 5,75% înseamnă reduceri la toate cele 3 ședințe de politică monetară ale BNR rămase din august până la final de an (incluzând aici ședința din august).


Potrivit lui Dascălu, BNR nu este dispusă să își riște credibilitatea în lupta cu inflația până când scăderea acesteia nu va fi vizibilă în datele publicate de INS.

”Chiar dacă perspectivele fiscale și politice interne devin mai previzibile și băncile centrale din Europa Centrală și de Est operează reduceri de dobândă până în mai, certitudinea privind scăderea inflației pare a fi o condiție prealabilă pentru o reducere a ratei”, mai arată Dascălu.

De notat că BNR operează o relaxare mascată a politicii monetare, permițând umflarea lichidității în piața monetar-bancară, lichiditate care a împins în jos dobânzile de piață ROBOR.

(Citește și: ”Video / Mugur Isărescu – între recesiunea tehnică de azi și ”prăbușirea” inflației la 3% din 2027. Graficele de ghidaj: Cum citește guvernatorul semnalele agențiilor de rating – Principalele declarații”)

(Citește și: ”Lichiditatea din sistemul bancar face un nou salt și împinge ROBOR în jos – Piața băltește de bani. Muntele de bani din bănci va mai crește în 2026, an record pentru plățile în contul datoriei publice”)

***


La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

