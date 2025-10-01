Ciprian Dascălu, economist-șef BCR: Companiile românești se finanțează în principal prin credit comercial, au o structură de capital netransparentă, de aici și riscul perceput de finanțatori, la care se adaugă prima de risc a statului român

Dacă România ar ajunge la testele PISA cu un scor la nivelul mediu al UE s-ar adăuga, pe termen lung, undeva la aproximativ 14 puncte procentuale la creșterea economică, a afirmat Ciprian Dascălu, economist-șef și director de cercetare al BCR,în cadrul conferinței ”Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea instrumentelor de irigare financiară a economiei” organizată de CDG.

”Avem un raport de la Comisia Europeană publicat acum 2 ani, cred că prezentarea e și pe site-ul BNR pentru că autorii au avut un seminar acolo. El estimează care ar fi aportul la PIB-ul potențial al României dacă am face diverse reforme structurale, care sunt prezentate peste tot. De la reglementarea excesivă, condițiile de participare la piața forței de muncă, sistemul de educație, stimulentele pentru cercetare și dezvoltare… O concluzie a fost că dacă România ar ajunge la testele PISA cu un scor la nivelul mediu al UE ar adăuga, pe termen lung, undeva la cam 14 puncte procentuale la creșterea economică”, a declarat Dascălu.

Acesta a spus că creșterea economică nu provine doar din industrie, consum sau din agricultură, ci și din factorul muncă.

”Deci să nu ne uităm numai la cerere și ofertă, ci și la factorii de producție. Ei contează pentru creșterea economică. Factorii de producție în economie sunt simpli: capitalul și forța de muncă. Resursele naturale sunt relativ constante. Deci avem factorii de producție, iar pe de altă parte avem productivitatea factorilor de producție. Dacă ne uităm la date, creșterea economică a fost în principal trasă de factorul de producție capital. Cu factorul de producție muncă, în general, o contribuție negativă. Demografia a fost principalul vinovat pentru această contribuție negativă. Pe de altă parte nu s-a compensat cu productivitatea dat fiind sistemul de educație”, a explicat economistul.

”Fără fondurile europene am fi fost cu undeva la 60-70% mai săraci decât suntem acum”

Potrivit acestuia, cel mai mult la creșterea economică ne-au ajutat fondurile europene, din care am atras până acum 95 de miliarde de euro.

”Fără fondurile europene am fi fost cu undeva la 60-70% mai săraci decât suntem acum”, a punctat economistul.

Acesta a adăugat că inclusiv în domenii considerate high-tech România este încă într-un decalaj de competitivitate.

”Diversificarea produselor românești care merg la export este mică – asta arată că competitivitatea este mai degrabă redusă. Se vorbește în același timp de high-tech, dar vedeam că forța de muncă nu prea corespunde acestor aspirații de a exporta valoare adăugată high-tech și dacă ne uităm doar la IT&C vedem că numărul de angajați în IT&C este mai mare decât media europeană. Pe de altă parte, valoarea exporturilor este mai mică decât media europeană. Înseamnă că se produc cu mulți oameni produse cu o valoare adăugată, chiar și pe IT, produse și servicii sub medie. Concluzia e că România mai are mult de lucru, probabil ne dăm seama, ca să ajungem la media europeană”, a mai declarat Ciprian Dascălu, economistul șef al BCR.

***