Ciprian Dascălu, BCR: Stabilizarea datoriei publice presupune un surplus primar bugetar și reducerea costurilor de finanțare – Dobânzile ridicate afectează competitivitatea companiilor românești

Ciprian Dascălu, economist-șef și director de cercetare al BCR, avertizează că stabilizarea datoriei publice a României raportate la PIB presupune atingerea unui surplus primar bugetar (veniturile bugetare să fie mai mari decât cheltuielile statului, mai puțin cele cu dobânzile), dar și reducerea costurilor de finanțare ale statului, prin ancorarea dobânzilor la așteptări inflaționiste mai reduse – cel mai facil realizabil prin aderarea la zona euro.

„Pe simulările noastre, o stabilizare a traiectoriei ascendente a datoriei publice raportate la PIB ar presupune un surplus primar bugetar. Ca să ajungem și mai jos, cu deficitul sub 3% din PIB, ar presupune și o reducere a cheltuielilor cu dobânzile. Reducerea cheltuielilor cu dobânzile presupune ancorarea acestora la așteptări inflaționiste mai reduse”, a declarat Ciprian Dascălu, la conferința „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată miercuri de CursDeGuvernare.ro , la ASE.

Economistul a explicat că România se confruntă cu o combinație dificilă între un deficit bugetar ridicat și o datorie publică în creștere, care generează presiuni suplimentare asupra costurilor de finanțare.

„«Between the rock and the hard place», care ar fi ciocanul și care nicovala. Un deficit bugetar mare și o datorie publică deja mare, și aceasta după standardele regiunii cu care ne comparăm. Deficitul bugetar mare alimentează datoria publică”, a spus Dascălu.

Potrivit estimărilor BCR, din ținta de deficit bugetar de 6,2% din PIB pentru acest an, aproximativ 3,2 puncte procentuale reprezintă cheltuielile cu dobânzile.

„Datoria, cum spuneam, nu mai este mică. Pentru 2025, unde sunt date pentru toate țările din UE, este la 59%, dar deja, după ultimele date, la august, suntem la 61%. Și, pe estimările noastre, într-un scenariu de ajustare, să spunem, liniară, în linie cu ceea ce s-a agreat cu Comisia Europeană, vedem un vârf al datoriei publice raportate la PIB la 68% în 2029”, a afirmat economistul.

Inflația nu va mai contribui la fel de mult la stabilizarea datoriei publice

Un factor care a ajutat până acum la temperarea dinamicii datoriei publice a fost inflația, prin efectul de „debt deflation”, însă contribuția acesteia ar urma să fie mai redusă în anii următori, potrivit economistului BCR.

„În ceea ce privește datoria publică, ceea ce a ajutat până acum – și se vede în graficul din dreapta – este așa-numitul debt deflation, inflația. Dacă ne uităm la proiecțiile viitoare, acest lucru nu va mai fi de atât de mare ajutor, și nici creșterea reală a PIB”, a explicat Dascălu.

În schimb, cheltuielile cu dobânzile și expunerea datoriei publice la riscul valutar devin factori importanți în evoluția acesteia. „Undeva peste jumătate din datoria publică este în valută. Orice depreciere a leului cu 1% adaugă cam 0,3 puncte procentuale la datoria publică raportată la PIB”, a avertizat economistul.

Dascălu a subliniat că reducerea costurilor de finanțare este esențială pentru sustenabilitatea datoriei, în condițiile în care costurile curente de finanțare ale statului sunt de aproximativ 7%, peste nivelul estimat al creșterii nominale a PIB în următorii zece ani, de 5-6%.

„Dacă ne uităm la România, dobânda medie la datoria existentă este undeva la 5%. Dacă ne raportăm la următorii zece ani, probabil creșterea nominală a PIB va fi estimată undeva între 5% și 6%. În schimb, dacă ne uităm la costurile curente de finanțare, de aproximativ 7%, este clar că, din perspectiva raportului R față de G, costul de finanțare este nesustenabil”, a spus el.

În opinia sa, ancorarea dobânzilor la așteptări inflaționiste mai reduse ar necesita un plan credibil de adoptare a monedei euro, după modelul Croației și, mai recent, al Ungariei.

„Pentru a opri traiectoria ascendentă a datoriei publice nu este necesară doar țintirea unui excedent primar fiscal, ci și, probabil, o reducere a dobânzilor, care ar implica un calendar credibil de adoptare a euro. Am văzut cazul Croației și cazul Ungariei, mai recent. Am avut și noi, la un moment dat, un plan de adoptare a euro, în 2018–2019, cu țintă 2024, dacă îmi amintesc bine. Nu prea a fost credibil, mai ales că măsurile fiscale din acea perioadă mergeau în direcția inversă planului de adoptare a euro”, a comentat el.

Costurile ridicate de finanțare afectează competitivitatea companiilor românești și favorizează importurile

Costurile ridicate de finanțare ale statului se transmit și către companii, atât prin procesul de „crowding out”, generat de nevoile mari de finanțare ale sectorului public, cât și prin nivelul ridicat al dobânzilor de referință de la care băncile și ceilalți finanțatori își construiesc ofertele de creditare.

„Pe lângă faptul că avem un proces de crowding out generat de nevoile de finanțare ale statului, în momentul în care un finanțator decide să acorde un credit pleacă de la un risk-free rate, la care adaugă o primă de risc asociată sectorului de activitate al companiei și o primă idiosincratică, în funcție de activitatea companiei respective”, a explicat Ciprian Dascălu.

Pornind de la costurile de finanțare ale statului, de aproximativ 7%, companiile pot ajunge să se împrumute la dobânzi apropiate de 10% sau chiar de două cifre, ceea ce face dificilă acoperirea acestor costuri prin randamentele obținute din activitate.

„Dacă plecăm de la acești 7%, probabil ajungem la costuri de finanțare aproape de double digits sau chiar în două cifre. Și acum trebuie să ne gândim în câte sectoare de activitate se face un return on equity de double digits”, a spus economistul BCR.

Acesta a arătat că, în condițiile unor asemenea costuri, finanțarea investițiilor devine dificilă, iar problema se reflectă direct în competitivitatea companiilor românești.

„Deci este destul de dificil, din perspectiva finanțării, dacă pui costurile pe hârtie, să acoperi un cost atât de mare de finanțare. Din nou, este o problemă de competitivitate pentru companiile românești și se vede mai ales în sectoarele cu marje mici de profit și, implicit, se vede și la raft, prin importuri, în cazul produselor cu marje mai mici de profit”, a afirmat Ciprian Dascălu.

Economistul a mai arătat că România se confruntă cu un cost ridicat al finanțării, reflectat și în diferențialul de randament față de Germania, de peste 300 de puncte de bază, ceea ce amplifică presiunea asupra companiilor și limitează investițiile și creșterea economică potențială.

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