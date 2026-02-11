Ciprian Ciucu, discuții cu BERD despre finanțarea unor proiecte de infrastructură: Modul în care e (sub)finanțată Primăria nu ne lasă altă opțiune

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că este necesar să discute cu băncile despre finanțarea unor mari proiecte de infrastructură, din cauza subfinanțării cu care se confruntă instituția.

Edilul general a transmis, miercuri, într-o postare pe Facebook, că s-a întâlnit cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a cerut Direcției de Investiții Publice o analiză privind proiectele pentru care se va solicita finanțare.

„Zilele acestea le dedic soluțiilor de finanțare pentru ca proiectele în derulare ale Primăriei Municipiului București să poată fi finalizate la timp și pentru a permite demararea unor investiții noi, prin care să punem orașul la punct în următorii ani. Din păcate, modul în care este (sub)finanțată Primăria Generală în ultimii doi ani nu ne lasă altă opțiune pe termen scurt decât să discutăm cu băncile. Pentru început, discut cu băncile internaționale de dezvoltare. Mare atenție la această sumă: 3,5 miliarde de lei, adică PMB a primit cu circa 45% mai puțin decât ni se cuvenea”, precizează Ciucu.

El menționează că PMB și sectoarele au pierdut, în ultimii doi ani, aproximativ 7 miliarde de lei, ca urmare a faptului că, în anii 2023 și 2024, Guvernul Ciolacu a „deturnat” acești bani către Fondul de Echilibrare Bugetară.

„Decizia de a deturna acești bani de la București, afectând totodată și sectoarele, cu o sumă similară (deci Bucureștiul a pierdut în ultimii doi ani cca. 7 miliarde de lei!), a fost luată în decembrie 2023 și în 2024 de către Guvernul Ciolacu. Guvernul Ciolacu a dus cea mai mare parte din acești bani în Fondul de Echilibrare Bugetară, care a stat în pixul lui. Evident, mă voi concentra și pe reducerea cheltuielilor și voi elimina corupția și risipa, în măsura în care voi reuși să am susținere în Consiliul General, pentru că cele mai multe decizii de acest gen, pentru zecile de instituții subordonate ale PMB, depind de votul din CGMB”, precizează edilul general.

Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare despre proiectele cuprinse în Planul de Acțiune „București Oraș Verde”. O parte dintre aceste proiecte se suprapun cu cele din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

„În acest moment, am comandat o analiză de coerență pe care să mi-o prezinte Direcția de Investiții Publice, iar pe baza ei și în funcție de maturitatea proiectelor, prioritizăm proiectele pentru care vom solicita finanțări. Nu vor fi borduri și panseluțe; vor fi doar proiecte mari de infrastructură”, adaugă edilul.

Marți, Ciprian Ciucu a discutat cu reprezentanții Băncii Mondiale despre asigurarea cofinanțării pentru principalele proiecte de investiții publice în rețeaua de apă-canal, rețeaua de linii de tramvaie, reabilitarea depourilor și sistemul de termoficare.

„Am avut o foarte bună întâlnire cu conducerea Băncii Mondiale pentru a găsi soluții de finanțare pentru următoarele direcții de acțiune: reforma administrativă a Bucureștiului, a sistemului de guvernanță local, inclusiv echilibrarea bugetară, și pentru a asigura un management financiar eficient la nivelul PMB; realizarea de parteneriate public-private pentru finanțarea de investiții publice de care orașul are nevoie (de exemplu, construirea de parcări publice subterane în zona centrală)”, a menționat edilul general.

