Elena Lasconi, desemnată cu 94,32% candidata USR la prezidențiale; Nicușor Dan promite că rămâne partenerul partidului

Elena Lasconi a fost votată, cu 94,32% din voturile celor care au votat la Congresul USR, candidatul acestei formațiuni la alegerile prezidenţiale. După anunțarea rezultatului, Lasconi a făcut apel la toate partidele de dreapta să susţină proiectul USR pentru prezidenţiale, având un mesaj special pentru candidatul PNL, Nicolae Ciucă: „Este un militar de carieră, un domn cumsecade. (…) Aş vrea să se gândească bine şi să cântărească bine ceea se întâmplă în acest moment în ţară şi, dacă ne dorim cu toţii ca PSD să nu ajungă la Cotroceni, să vină să susţină proiectul USR”.

La Congres a participat și primarul independent al Capitalei, Nicușor Dan, care i-a asigurat pe membrii USR că rămâne partenerul partidului în misiunea pe care formațiunea o are – de a transforma România.

La Congres au fost anunțate aproape 600 de persoane, au votat 581 de persoane, iar 18 buletine au fost nule. Elena Lasconi a obţinut 531 de voturi, adică 94,32% din voturi, Octavian Berceanu a avut 25 voturi (4,44%), iar Dumitru Stanca a avut doar 7 voturi (1,24%).

„S-a întâmplat ceva foarte ciudat. 94,31% şi la câteva puncte. Cred că s-a votat în unanimitate. E ciudat asta la USR. Mulţumesc în primul rând colegilor mei şi să-i salut şi pe cîmpulungeni pe această cale. Vă mulţumesc pentru că mi-aţi dat această onoare. Nu m-am gândit niciodată în viaţa mea că o să ajung în punctul ăsta, dar cred că e bine, pentru că e un drum greu, pentru că de fiecare dată în viaţă drumul greu mi-a adus cele mai mari satisfacţii. Am spus-o de pe 10 iunie, cred, de când am văzut acea hartă roşie, că 2024 este anul în care putem să îngropăm democraţia din România sau putem să o salvăm”, a declarat Elena Lasconi, după anunțarea rezultatului.

Elena Lasconi are 52 de ani, este de profesie economist, cu o carieră de 25 de ani în televiziune. Din 2020 este primarul USR al municipiului Câmpulung Muscel, funcţie în care a fost realeasă în 2024.

Apel la Nicolae Ciucă și PNL

Noua șefă a USR i-a transmis lui liderului PNL, care speră că va ajunge președintele cu voturile întregii drepte, să cântărească bine, situația actuală și șansele fiecărui candidat:

„Eu sunt sigură că fiecare dintre voi, fiecare român de bună credinţă îşi doreşte asta. Gândindu-mă la buna credinţă fac apel la toate formaţiunile politice de dreapta să vină să susţină proiectul la prezidenţiale al USR. Singura soluţie de prosperitate pentru România este dreapta, din punctul meu de vedere. În ceea ce îl priveşte pe domnul Ciucă, este un militar de carieră, un domn cumsecade Am auzit de la multă lume, încă nu am vorbit cu domnia sa, dar urmează să o fac pentru că sunt omul dialogului. Aş vrea să se gândească bine şi să cântărească bine ceea se întâmplă în acest moment în ţară şi dacă ne dorim cu toţii ca PSD să nu ajungă la Cotroceni să vină să susţină proiectul USR. Din păcate nu prea îl mai dezlipeşte poporul de domnul Ciolacu. Atât doresc să-i spun. E un moment în care ar trebui să se gândească toată lumea bine, să lăsăm orgolile şi să vedem care este binele României. Din punctul meu de vedere, dacă ne-am unit cu toţii, am câştigat cu siguranţă. Dacă nu doresc să se unească cu noi, noi tot vom câştiga, pentru că vom fi pe fiecare stradă din România, alături de români, le vom transmite ideile noastre, gândurile noastre şi le vom da şi din sufletul nostru, din emoţia noastră”, a completat Lasconi.

În ceea ce privește alianțele pentru alegerile parlamentare și prezidențiale, Elena Lasconia explicat că acestea vor fi discutate cu filialele USR, înainte de a fi stabilie: „Noi nu o să impunem de la centru alianţe, fără a discuta cu colegii noştri din filiale, pentru că am avut o experienţă neplăcută la alegerile comasate”.

Nicușor Dan, prezent la Congresul foștilor colegi: Rămân partenerul USR-ului în misiunea pe care şi-a stabilit-o

Nicușor Dan, care a obținut mandatele la Primăria Capitalei cu ajutorul USR, le-a mulțumit membrilor acestui partid pentru toată susținerea pe care i-au acordat-o în toți acești ani și i-a asigurat că rămâne partenerul USR.

”Mulţumesc Elena pentru invitaţie, felicitări şi succes E o responsabilitate mare pe care o iei împreună cu Biroul Naţional. Sper să aveţi alegerea cea mai înţeleaptă posibilă. În primul rând vreau să vă mulţumesc pentru toţi anii în care am colaborat. La toate nivelurile, şi cu parlamentari, şi cu colegii din Consiliul General, şi cu toţi aceia dintre dumneavoastră care aţi făcut campanie în stradă, strângere de semnături, o muncă extrem de intensă. Şi să vă asigur că rămân partenerul USR-ului în misiunea pe care şi-a stabilit-o”, a declarat primarul Capitalei.

Nicuşor Dan a explicat că lupta este aceea de a face din România un stat cu instituţii care să lucreze pentru oameni.

”E o luptă lungă şi nu au trecut decât opt ani. E o singură luptă care contează în România după 1989. E aceea de a face din România un stat cu instituţii, instituţiile alea să lucreze pentru oameni, în care lucrurile să se decidă când este o comisie a statului român, lucrurile să le decidă chiar oamenii din comisia aia conştiinţa lor şi nu unii care înainte au stabilit deja ce se va întâmpla acolo. Sunt chestiuni de bază pe care le ştim cu toţii şi pentru care fiecare dintre noi a intrat în politică şi există un singur cuvânt care defineşte opoziţia la această schimbare şi cuvântul ăla se numeşte PSD. Pe scurt asta este lupta şi poate sunt mai pesimist decât Elena, durează. Dar de asta suntem aici. Asta e responsabilitatea pe care ne-am asumat-o fiecare dintre noi când am intrat în politică pentru noi, pentru copiii noştri, să facem ca România să fie un stat al cetăţenilor şi care să dea fiecăruia din cele cinci milioane de oameni care au plecat de aici încrederea că dacă se vor întoarce vor fi respectaţi”, a declarat Nicuşor Dan, sâmbătă, la Congresul USR.

