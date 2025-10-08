cursdeguvernare

miercuri

8 octombrie, 2025

Stiri

Comisia cere României și Franței să transpună corect normele privind siguranţa infrastructurii rutiere

De Vladimir Ionescu

8 octombrie, 2025

Comisia Europeană a deschis procedurile de împotriva Franţei şi României din cauza transpunerii incomplete sau incorecte a legislației europene privind siguranţa infrastructurii rutiere.

Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere, modificată prin Directiva (UE) 2019/1936, stabileşte măsuri ce vizează luarea în considerare a siguranţei utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor (pietoni, biciclişti şi vehicule cu motor) în toate procedurile de siguranţă rutieră, de la evaluarea iniţială a impactului noilor proiecte rutiere până la inspecţiile periodice ale infrastructurii construite.

Executivul Uniunii le-a trimis celor două țări membre scrisori de punere în întârziere în ceea ce privește transpunerea deplină a acestor reglementări, ceea ce înseamnă, practic, deschiderea formală a procedurii de infringement.


România nu a transpus încă, în mod corect, aceste prevederi, conform unui comunicat al Comisiei.

România și Franța au la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a remedia deficienţele semnalate de Comisie. În absenţa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Directiva mai prevede:

  • abordarea celor mai periculoase secţiuni de infrastructură identificate în timpul evaluării siguranţei rutiere la nivelul întregii reţele, prin inspecţii aprofundate şi măsuri de remediere planificate;

  • atenție crescută în privința lizibilităţii şi detectabilităţii indicatoarelor rutiere şi a marcajelor rutiere de către şoferii umani şi sistemele automate de asistenţă.

(Citește și: Avocatul Poporului recomandă sancțiuni mai dure pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului)

