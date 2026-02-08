cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

8 februarie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Fondurile de pensii private obligatorii – creștere cu 34% în 2025 – active de 201,6 mld. lei, în decembrie

pensii private deductibilitate fiscală
Rss
De Vladimir Ionescu

8 februarie, 2026

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 201,6 miliarde lei, la finalul lunii decembrie 2025, în creştere cu 34% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, conform statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), scrie Agerpres.

„Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 94% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB”, menţionează ASF.

Contribuţiile încasate în luna decembrie 2025 au fost în valoare de 1,88 miliarde lei, în timp ce contribuţia medie a fost 408 lei.


La finalul lunii decembrie, titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 131,05 miliarde de lei, respectiv 65%.

Acestea sunt urmate de acţiuni, cu 51,85 miliarde de lei (25,7%), şi de obligaţiuni corporative, cu 7,92 miliarde de lei (3,9% din total active).

În luna decembrie 2025, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.458.638 de participanţi.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii:

  • Metropolitan Life
  • Aripi
  • AZT Viitorul tău
  • BCR
  • BRD
  • NN
  • Vital.

(Citește și: Randament mediu record pentru fondurile de pensii private obligatorii în 2025: +19,2%/ O treime din active reprezintă câștigul net din investiții)


****

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Randament mediu record pentru fondurile de pensii private obligatorii în 2025: +19,2%/ O treime din active reprezintă câștigul net din investiții

Fondurile de pensii private obligatorii, active de 191,3 mld. lei în octombrie: Peste 25% – investiții în acțiuni

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți