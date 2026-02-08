Fondurile de pensii private obligatorii – creștere cu 34% în 2025 – active de 201,6 mld. lei, în decembrie

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 201,6 miliarde lei, la finalul lunii decembrie 2025, în creştere cu 34% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, conform statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), scrie Agerpres.

„Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 94% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB”, menţionează ASF.

Contribuţiile încasate în luna decembrie 2025 au fost în valoare de 1,88 miliarde lei, în timp ce contribuţia medie a fost 408 lei.

La finalul lunii decembrie, titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 131,05 miliarde de lei, respectiv 65%.

Acestea sunt urmate de acţiuni, cu 51,85 miliarde de lei (25,7%), şi de obligaţiuni corporative, cu 7,92 miliarde de lei (3,9% din total active).

În luna decembrie 2025, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.458.638 de participanţi.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii:

Metropolitan Life

Aripi

AZT Viitorul tău

BCR

BRD

NN

Vital.

****