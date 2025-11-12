DNA, sesizată de Ministerul Economiei să ancheteze selectarea conducerii ROMARM

Parchetul General și DNA au fost sesizate de Ministerul Economiei pentru a ancheta modul în care a fost selectată conducerea companiei de stat ROMARM.

Ministrul a prezentat concluziile raportului Corpului de Control al ministerului, care spune că modul în care s-a desfăşurat selecţia pentru Consiliul de Administraţie şi pentru director a încălcat legislația.

”Modul de numire a conducerii Romarm a fost în această dimineaţă trimis la Parchet, cât şi conducerea Consilului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la AMPIP. Aşteptarea este ca aceste lucruri să fie clarificate de DNA şi de AMEPIP în cel mai rapid mod cu putinţă”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă, citat de News.ro.

Radu Miruţă a făcut un apel către conducerea AMPIP şi conducerea DNA să înţeleagă că este un moment în care România are nevoie, având în vedere acest mecanism SAFE, să se cureţe la maximum, pentru a derula eficient acest contracte.

”Avem nevoie de o conducere igienică, de o conducere transparentă, de o conducere care să ducă mai departe contractele pe care eu, ca Ministru al Economiei, Cugir-ul şi cu implicarea prim-ministrului României, cu implicarea preşedintelui României ajung cu adevărat să se desfăşoare”, a anunţat ministrul Economiei.

Ministrul Radu Miruţă a afirmat că, având în vedere faptul că în această perioadă încearcă să dezmorţească industria naţională de apărare şi încearcă să negocieze cele mai avantajoase contracte pentru România, este extrem de important ca ceea ce negociază, acele condiţii comerciale, să ajungă în nişte companii în care să se ducă mai departe această eficienţă.

Directorul actual de la ROMARM este fostul șef de cabinet al fostului ministrul Radu Oprea (PSD)

”În urma sesizărilor pe care le-am primit, cu privirea la conducerea ROMARM, am trimis Corpul de Control, care a făcut o activitate de control care s-a încheiat aseară. Activitatea de control spune cu subiect şi predicat că modul în care s-a desfăşurat selecţia pentru Consiliul de Administraţie şi pentru director a fost cu încălcarea legii şi nu s-a finalizat aşa cum spune legea”, a spus ministrul.

Ministrul Economiei a prezentat concluziile raportului Corpului de Control, arătând că procedurile au început cu o destinaţie destul de clară.

”Subordonaţi ai superiorilor au fost desemnaţi să fie în procesul de selecţie pentru Consiliul de Administraţie al ROMARM, subordonaţi care, după aceea, au considerat că şefii lor trebuie să fie super şefi şi să ajungă membri în Consiliul de Administraţie. După ce au ajuns în Consiliul de Administraţie, cei din Consiliul de Administraţie au desemnat directorul ROMARM, printr-o procedură de selecţie din care au făcut parte”, a explicat ministrul.

Radu Miruţă a mai spus că ”directorul actual nu are nicio legătură cu el, este fostul şef de cabinet al fostului ministru Radu Oprea”.

”Raportul Corpului de Control spune că a depus documente pentru a fi selectat, documente care nu au putut fi dovedite că sunt adevărate. Imaginaţi-vă că oricare dintre dvs aţi fi văzut un proces de selecţie care vă cerea să aveţi diverse lucruri la dosar, dumneavoastră spuneţi că le aveţi, dar nu faceţi dovada pentru asta şi ce să vedeţi, cei din Comisia de Selecţie nu au cerut verificarea acestor documente. Ei bine, în acest context, pentru mine ca ministru, nu este o treabă serioasă să ducem atât de multe activităţi care se vor desfăşura în perioada următoare, contractual, într-o companie asupra căreia planează aceste suspiciuni”, a spus ministrul.

****