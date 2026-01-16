Salariul mediu a ajuns în noiembrie la 5615 lei – creștere mult sub inflație. Schimbări în topul sectorial al creșterilor

Câștigul salarial mediu a urcat în noiembrie 2025 cu 4,2%, față de aceeași lună din 2024, până la 5.615 lei.

Media pe economie a fost, astfel, mult sub inflația din același interval (9,8%), ceea ce înseamnă că majoritatea salariaților au pierdut putere de cumpărare.

Salariile din industria auto au urcat moderat, dar serviciile IT au ieșit din top 10 creșteri.

Creșterile mari sunt concentrate în zone financiare, energie, industrii creative și manufactură ușoară.

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

Indicele câştigului salarial real a fost 94,9% în luna noiembrie 2025 față de luna noiembrie 2024.

Indicele câştigului salarial real a fost 101,8% în luna noiembrie 2025 față de luna octombrie 2025.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 243,3%, cu 4,3 puncte procentuale mai

mare decât cel înregistrat în luna octombrie 2025.

Reamintim că Indicele câştigului salarial real se calculează ca raport între indicele câştigului salarial mediu net şi

indicele general al preţurilor de consum al populaţiei, exprimat procentual.

Comparativ cu luna anterioară, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), arată INS.

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2, de la lună la lună au fost de:

cu 15,7% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

cu 14,4% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

între 7,5% și 10,5% în fabricarea echipamentelor electrice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

(inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

între 3,5% și 7,0% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi de editare, fabricarea

produselor din tutun, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, depozitare şi activităţi auxiliare pentru

transport, transporturi pe apă, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, cercetare-dezvoltare,

fabricarea produselor textile, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor

de pensii), activităţi de spectacole, culturale şi recreative.

Scăderile câştigului salarial mediu net, faţă de luna octombrie 2025

Scăderile au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). În plus, diminuările au avut la bază nerealizările de producţie ori de încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai importante evoluții descendente:

transporturi aeriene, cu 4%

între 0,5% şi 3% – în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, tranzacţii imobiliare, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, industria metalurgică

Creșterile și scăderile din sectorul bugetar

în învăţământ (+1,1%, ca urmare a plăţii cu ora a cadrelor didactice)

în sănătate şi asistenţă socială (+0,4%)

în administraţia publică, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor, de la o lună la alta, cu 0,1%.

Cele mai mari creșteri la 12 luni

Top creșteri

Activități auxiliare pentru intermedieri financiare și asigurări: 6.197 → 7.199 lei | +1.002 lei | +16,2%

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte: 3.058 → 3.468 lei | +410 lei | +13,4%

Activități de editare: 9.656 → 10.919 lei | +1.263 lei | +13,1%

Silvicultură, exploatare forestieră, pescuit și acvacultură: 4.506 → 5.080 lei | +574 lei | +12,7%

Extracția petrolului brut și a gazelor naturale: 9.458 → 10.634 lei | +1.176 lei | +12,4%

