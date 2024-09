Marcel Ciolacu l-a vizitat pe Nicușor Dan: Pe agendă – construcțiile ilegale și ineficiența unor instituții din subordinea premierului

Va fi creată „o conectare instituţională” între Primăria Generală şi Guvernul României, a anunțat joi premierul Marcel Ciolacu, după vizita la Primăria și discuția cu primarul general al Capitalei.



Premierul a anunțat că va discuta cu ministrul Justiţiei şi cu cel al Dezvoltării pe tema unuia dintre subiectele pe care Nicușor Dan încearcă să le impună impună guvernanților încă de la începutul primului său mandat de primar al Capitalei – avizele de construire și ilegalitățile din urbanism.

Marcel Ciolacu a spus că a primit de la Nicușor Dan un material cu situația mai multor construcţii ilegale și că le va cere miniștrilor de resort să găsească o soluție împreună cu primarul.

„Cred că am construit ceva care duce la o normalitate instituţională, indiferent de persoanele care, vremelnic, fiecare dintre noi, conducem ori Guvernul României ori Primăria Generală şi totuşi vom crea o conectare instituţională între Primăria Generală şi Guvernul României. Normal, am acest material de la primarul general. O să vorbesc şi cu ministrul Justiţiei, am vorbit data trecută şi cu vicepremierul şi ministrul de Interne, având şi o expertiză în domeniul juridic. Am avut discuţia şi cu ministrul Dezvoltării. Cred că până la urmă instanţa va decide, dar ca şi funcţionare instituţională vom vedea cum vom proceda cel mai bine”, a declarat Marcel Ciolacu.

Nicușor Dan i-a semnalat lui Marcel Ciolacu „ineficacitatea” unor instituții din subordinea premierului

Primarul a relatat că pe agendă s-a aflat și traficul din Bucureşti și că i-a semnalat premierului ilegalitatea din urbanism şi ineficacitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii.

”Vreau să îi mulţumesc domnului prim-ministru că mi-a făcut această vizită. Am avut o discuţie pe trafic cu două componente. În primul rând, ilegalitatea în urbanism şi construcţii şi ineficacitatea de ani de zile a unor instituţii care sunt în subordinea primului ministru: Inspectoratul de Stat în Construcţii şi prefectul. Domnul prim-ministru o să vă spună că o să se consulte cu ministrul de Interne şi că ne va da un răspuns la solicitare. Solicitarea concretă este pentru PUZ Sector 2 şi cele 38 de autorizaţii. Solicitarea este ca Inspectoratul să le verifice şi prefectul să le atace în instanţă. Şi am discutat de asemenea de posibilitatea de a finanţa transportul public din Bucureşti, care este soluţia durabilă pe rezolvarea traficului”, a declarat Nicuşor Dan, la finalul întâlnirii cu Marcel Ciolacu, desfăşurată la Primăria Capitalei.

Clădirile de locuințe ilegale nu se dărâmă, se vor căuta soluții

În declarațiile date în fața presei, înainte de începerea discuțiilor, premierul Marcel Ciolacu a spus că trebuie găsite soluţii pentru blocurile ilegale, având în vedere că în aceste construcţii locuiesc deja oameni.

De altfel, prim-ministrul a spus că a venit pregătit pentru abordarea acestui „subiect preferat” al primarului.

„Aceasta este teza mea şi este împărtăşită de specialişti: principala cauză a traficului din Bucureşti sunt construcţiile ilegale. Şi nu de acum un an, de doi, ci încă din 2004-2005”, a explicat spus Nicuşor Dan, citat de Agerpres.



Premierul a dorit să ştie dacă aceste construcţii ilegale reprezintă o problemă pentru trafic din perspectiva faptului că au adus un număr mai mare de locuitori sau pentru că „ar fi obturat” mai multe artere.

Edilul general a replicat că aceste construcţii au generat o mai mare densitate şi a oferit exemplul Drumul Taberei. A menţionat că în proximitatea acestor construcţii nu au fost edificate şcoli, motiv pentru care părinţii folosesc maşinile pentru a-şi duce copiii la şcoală. „Nu este un mix între locuire şi birouri, astfel încât să încurajezi oamenii să locuiască lângă birou şi să meargă pe jos”, a mai spus edilul general.

„Sunt de acord cu toate aceste lucruri. Am văzut şi propunerile. Şi ale domnului Ciucu, ale domnului Băluţă. Să se emită autorizaţiile cu obligativitatea de a construi şi o şcoală sau o grădiniţă. Numai că în aceste blocuri pe care dumneavoastră le consideraţi ilegale – şi e dreptul dumneavoastră – locuiesc oameni. Dacă demolăm aceste blocuri…”, a spus Ciolacu.

Nu e vorba despre demolare, ci de a „nu perpetua” acest fenomen pe mai departe, a intervenit Nicușor Dan.

„Sunt perfect de acord. Dar şi noi suntem obligaţi să găsim o soluţie. Până la urmă, pentru a găsi o soluţie, trebuie să recunoaştem că este un fapt împlinit”, a precizat Marcel Ciolacu.

Discuții despre dezvoltarea Capitalei și proiectele verzi

„Normal că am vorbit şi de dezvoltarea Capitalei. Să vedem, cu ministrul Fondurilor Europene, ce se poate direcţiona şi ce proiecte putem depune rapid pe mobilitatea urbană, pe tot ce înseamnă verde, pe zona electrică, la fel, avem contracte şi cu Banca Europeană de Investiţii şi cu Banca Mondială şi normal că îmi doresc ca proiectele mari, în primul rând, să fie prioritate pentru capitala României”, a declarat Ciolacu.

Nicuşor Dan urmează să aibă o întâlnire şi cu primarii de sector pentru a discuta pe subiecte precum gestionarea traficului şi alte servicii publice, cum e şi cel de salubritate.

„Nu în ultimul rând, am înţeles de la domnul primar general că va avea în perioada următoare o întâlnire cu toţi primarii de sector, să vedem, pentru a face, totuşi, un trafic integrat şi multe alte servicii publice pentru bucureşteni, servicii care vor trebui făcute la nivelul Primăriei Generale, într-un sistem integrat – cred că şi de la strânsul gunoiului – astfel încât să încercăm să perturbăm cât mai puţin traficul”, a declarat Ciolacu.

