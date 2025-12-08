„Cine va controla portofelele digitale va controla viitorul”

În timp ce legiuitorii dezbat cum să reglementeze criptomonedele, se desfășoară o bătălie mult mai importantă cu privire la cine îți controlează portofelul digital și, odată cu el, identitatea, scrie Danielle Zanzalari, conferențiar universitar la Universitatea Seton Hall și fost economist financiar la Banca Federală de Rezervă din Boston, în Financial Times.

Un portofel digital nu este doar un loc unde sunt păstrate tokenurile cripto. Este orice software care verifică identitatea și te conectează la sisteme financiare, sociale și chiar guvernamentale. Cercetătoarea notează că deși poate părea că Apple sau Meta ne gestionează deja viețile digitale, puterea lor este totuși limitată. Influența portofelului digital al Apple, de pildă, este reală, însă este contrabalansată de concurența din partea băncilor, a rețelelor de plăți și a platformelor rivale, scrie ea.

„Portofelele cripto funcționează diferit. Ele sunt portofele digitale, dar elimină complet intermediarii, conectând utilizatorii direct la platforme bazate pe blockchain și la aplicații descentralizate, nu la site-uri tradiționale. Acest lucru le oferă creatorilor lor o influență disproporționată asupra celor care pot participa la economia digitală”, avertizează ea.

În 2025, numărul total de utilizatori de portofele digitale (inclusiv Apple Pay, Google Wallet, Alipay și portofele cripto) este estimat la aproximativ 4,4 miliarde de persoane, adică peste jumătate din populația lumii.

În interiorul acestui ecosistem, portofelele cripto cresc rapid. În 2024–2025 existau aproximativ 820 de milioane de portofele criptomonede la nivel global, dintre care o parte semnificativă sunt active. În plus, utilizarea portofelelor cripto depășește simpla stocare de active. Aproximativ 25% dintre portofelele cripto sunt conectate la aplicații de finanțe descentralizate (DeFi), iar aproape 50% dintre utilizatori au interacționat cel puțin o dată cu o aplicație descentralizată.

Dacă portofelele cripto devin noile puncte de acces în economie și un singur sistem ajunge să domine, va deveni aproape imposibil să te retragi

Poate că astăzi par de nișă, dar portofelele digitale reprezintă direcția în care se îndreaptă economia, pe măsură ce utilizarea criptomonedelor crește și băncile centrale dezvoltă monede digitale. Portofelele cripto pot reuni informații financiare, personale și chiar civice într-un singur sistem. Aceeași tehnologie care îți verifică permisul de conducere sau dosarul medical ar putea decide și dacă o plată este aprobată sau ce date trebuie să partajezi pentru a utiliza un serviciu.

„Acest nivel de integrare conferă celor care construiesc portofelul o putere enormă de a stabili regulile vieții de zi cu zi”, avertizează ea.

Unele companii blockchain, precum Ripple, folosesc un model hibrid de portofel digital care conectează rețelele blockchain cu sistemele tradiționale de plăți, astfel încât utilizatorii să poată tranzacționa în ambele lumi fără a depinde complet de una singură.

Modele de reglementare, de la China la inițiativele UE

Țările răspund acestor provocări în moduri foarte diferite, susține economista.

Portofelul național al Chinei, lansat în 2020, prin care se pot face plăți cu renminbi digital, poate fi accesat de agențiile de securitate ale statului, ceea ce înseamnă că poate fi folosit pentru a spori supravegherea și controlul politic.

Noul cadru european pentru identitatea digitală adoptă o abordare diferită: cetățenii vor avea un portofel susținut de guvern, cu standarde de interoperabilitate. Portofelul european non-cripto evită modelul de supraveghere al Chinei, deși sistemul său concentrează în continuare autoritatea la nivel guvernamental, în loc să ofere control utilizatorilor, avertizează economista.

„Provocarea constă în a ne asigura că astfel de parteneriate nu permit guvernelor sau corporațiilor să dicteze accesul sau să controleze datele utilizatorilor”, consideră Danielle Zanzalari.

***