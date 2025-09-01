Cine sunt liderii rebelilor houthi din Yemen lichidați de Israel. Funeraliile au avut loc luni

Rebelii houthi din Yemen i-au înmormântat, luni, pe prim-ministrul guvernului lor, Ahmad Ghaleb al-Rawhi, și pe 11 membri ai executivului, adică mai mult de jumătate din guvern, uciși joia trecută într-un atac israelian care a vizat o reuniune a cabinetului în Sanaa.

Rebelii houthi, care de obicei nu publică informații despre pierderile suferite, au publicat luni o listă cu numele membrilor de guvern uciși în atacul israelian. Această listă îi include pe Al-Rawhi și nouă dintre miniștrii săi, precum și pe șeful de cabinet și secretarul guvernului.

Pe lângă deținătorul portofoliului Ministerului de Externe, Jamal Amer, lista include și numele miniștrilor informației, economiei și industriei, electricității, afacerilor sociale și muncii, culturii și turismului, sportului, justiției și pescuitului. Soarta influentului ministru al apărării, Mohamed al-Atifi, care conduce Grupul Brigăzilor de Rachete, rămâne neclară, el nefăcându-și apariția de la atacul israelian, scrie Reuters, preluată de Agerpres.

Acești miniștri făceau parte din executivul lui Al-Rawhi, format în august 2024 sub numele de ‘Guvernul Schimbării și Construcției’ și compus din 22 de membri în total, inclusiv doi viceprim-miniștri.

Guvernul lui Al-Rawhi administra zone controlate de Houthi de când aceștia s-au revoltat împotriva guvernului recunoscut internațional în 2014 și controlau zone întinse din nordul, centrul și vestul Yemenului.

Rebelii houthi au confirmat sâmbătă că Al-Rawhi a fost ucis împreună cu alte câteva personalități politice de rang înalt, în urma unui atac israelian care i-a surprins în timp ce participau la o întâlnire de rutină joia trecută pentru a-și evalua activitățile din ultimul an.

Ca urmare a acestui atac, șeful Consiliului Politic Suprem al Houthi, Mahdi al-Mashat, a avertizat Israelul că „răzbunarea nu doarme niciodată” și a promis „zile întunecate”, în timp ce liderul suprem al insurgenților yemeniți, Abdelmalek al-Houthi, a amenințat cu o „escaladare constantă” împotriva Israelului. Al-Mashat l-a numit pe viceprim-ministrul Muhammad Miftah în funcția de prim-ministru interimar pentru a supraveghea chestiunile guvernamentale în timp ce administrația Houthi se reorganizează în urma atacului israelian.

Rebelii, susținuți de Iran și, la fel ca Iranul, fiind adepții ramurii șiite a islamului, au lansat sute de atacuri cu drone și rachete împotriva Israelului și a navelor având legătură cu această țară în Marea Roșie și Marea Arabiei, în sprijinul palestinienilor și împotriva războiului israelian din Gaza.

Israelul a răspuns de mai multe ori cu atacuri aeriene împotriva porturilor controlate de insurgenții yemeniți, precum și a centralelor electrice și a altor instalații, inclusiv aeroportul din Sanaa, dar atacul de joia trecută a fost cel mai sângeros împotriva aripii politice a mișcării șiite.

