Cinci state europene preiau rolul-cheie în negocierile privind viitorul Ucrainei

Germania, Franța, Regatul Unit, Italia și Polonia vor reprezenta Europa în viitoarele negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina, alături de Comisia Europeană și Consiliul European, au convenit vineri liderii Uniunii Europene, în cadrul summitului informal desfășurat la Dublin. Cele cinci state vor participa la discuții prin intermediul consilierilor pentru securitate națională, în cadrul așa-numitului format E5, transmite Politico.

Decizia vine după mai multe săptămâni de dispute și divergențe între liderii europeni privind formula de reprezentare a UE în negocierile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Discuțiile au vizat atât posibilitatea desemnării unei singure persoane care să vorbească în numele Europei, cât și varianta unei echipe de reprezentanți.

Acordul de la Dublin a fost încheiat în contextul în care emisarul american Steve Witkoff a declarat joi că președintele rus Vladimir Putin este deschis participării europenilor la următoarea rundă de negocieri. Declarația a venit după ce liderul de la Kremlin își exprimase disponibilitatea ca reprezentanții Europei să participe la discuțiile privind încheierea conflictului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut guvernelor europene să își intensifice implicarea în negocierile de pace și să devină participanți constanți la procesul diplomatic. Solicitarea a fost adresată joi, la Dublin, în cadrul discuțiilor purtate cu lideri internaționali.

„Trebuie să ne asigurăm că Europa devine un participant permanent la aceste negocieri”, a declarat Volodimir Zelenski.

Europa se teme de un acord negociat peste capul Ucrainei

O sursă de îngrijorare pentru liderii europeni este întâlnirea programată între Donald Trump și Vladimir Putin, în marja summitului APEC, care urmează să aibă loc la Shenzhen, în China, în perioada 18-19 noiembrie.

În Europa există temeri că Washingtonul și Moscova ar putea ajunge la un acord privind securitatea continentului fără consultarea statelor direct vizate. Scenariul a fost comparat cu un posibil acord de tip Yalta, care amintește de negocierile de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, când marile puteri aliate au decis împărțirea sferelor de influență în Europa.

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că Statele Unite trebuie să țină cont de poziția Europei și a Ucrainei în discuțiile cu Rusia.

„De aceea vreau să facem foarte clar mesajul nostru către Statele Unite: vă rugăm, fără surprize! Continuați să faceți parte din echipa Europei și să fiți de aceeași parte cu Ucraina. Și să lucrăm împreună pentru o pace autentică în Ucraina”, a declarat Merz.

Problema reprezentării Europei în negocierile privind Ucraina și viitoarea arhitectură de securitate a continentului a fost introdusă în ultimul moment pe agenda summitului de la Dublin, la solicitarea premierului italian Giorgia Meloni.

Inteligența artificială, tema inițială a summitului de la Dublin

Deși reuniunea informală a liderilor europeni fusese organizată în principal pentru a discuta dezvoltarea inteligenței artificiale în conformitate cu valorile europene, războiul din Ucraina și viitoarele negocieri de pace au ajuns să domine agenda întâlnirii.

Irlanda, țara care deține președinția rotativă a Consiliului UE și care a găzduit reuniunea, prezentase summitul drept o ocazie de a discuta la nivel înalt despre dezvoltarea unei industrii europene competitive în domeniul inteligenței artificiale.

În timpul prânzului de lucru, liderii europeni au discutat despre necesitatea consolidării suveranității tehnologice a UE, respectiv reducerea dependenței de furnizorii de tehnologie din Statele Unite și China.

„Independența noastră nu poate fi externalizată, ea trebuie construită aici, acasă”, a scris președintele francez Emmanuel Macron într-o postare pe platforma X. Acesta a anunțat, totodată, că Franța și Țările de Jos vor găzdui, pe 2 decembrie, o reuniune a „creatorilor de tehnologie” (Tech Creators).

În contextul unei întreruperi globale a serviciilor software Microsoft, între timp remediată, directorul general al companiei franceze Mistral, Arthur Mensch, le-a cerut liderilor europeni să redirecționeze o parte din cele aproximativ 260 de miliarde de euro cheltuite în prezent pentru tehnologie străină către dezvoltarea infrastructurii tehnologice europene, cercetare și dezvoltare.

Deși Europa dispune de baze solide pentru dezvoltarea propriilor soluții de inteligență artificială, continentul are nevoie de „viteză, finanțare și o coordonare puternică între statele membre”, a afirmat Mensch.

Discuțiile despre inteligența artificială au trecut însă în plan secund, pe măsură ce liderii europeni s-au concentrat asupra problemelor legate de securitatea Ucrainei, finanțarea Kievului în lunile următoare și rolul pe care UE îl va avea în eventualele negocieri dintre Ucraina și Rusia, intermediate de Statele Unite.

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