Cinci state europene cer înghețarea drepturilor de vot pentru noii membri ai UE

Uniunea Europeană ar trebui să interzică temporar noilor state membre să voteze asupra deciziilor privind bugetul, securitatea și politica externă, potrivit unei propuneri venite din partea a cinci capitale europene transmite Euractiv.

Franța, Germania, Țările de Jos, Belgia și Luxemburg au formulat această sugestie într-un document consultat de publicația citată. Propunerea apare pe fondul unui val de noi inițiative politice privind relansarea ambițiilor de extindere ale UE, aflate de mult timp în impas, în condițiile în care niciun stat nu a mai aderat la Uniune de la intrarea Croației în 2013.

Inițiativa reprezintă și o încercare de a reduce tensiunile politice asociate procesului de extindere a UE, deoarece fiecare dintre cele 27 de state membre trebuie să aprobe aderarea unui nou membru, iar în Irlanda și Franța ar putea fi necesare referendumuri. Diplomații de la Bruxelles au început deja să elaboreze un nou tratat pentru integrarea Muntenegrului în Uniunea Europeană.

Prezentată ca o măsură „temporară” și „tranzitorie”, restricția privind dreptul de vot ar putea afecta statele aflate în fruntea procesului de aderare, precum Muntenegru și Albania, dar și țări candidate precum Ucraina și Republica Moldova. Nu ar trebui să creeze probleme politice în Albania, al cărei prim-ministru, Edi Rama, și-a exprimat deja disponibilitatea de a renunța la dreptul de veto atunci când Tirana va deveni membră a UE.

„Extinderea este un instrument strategic, dar numai dacă face Uniunea Europeană mai puternică, nu mai slabă”, a declarat Tom Berendsen pentru Rapporteur. „De aceea credem că a venit momentul pentru discuții serioase despre cum ar trebui să arate o Uniune extinsă. Nu putem permite ca extinderea însăși să submineze capacitatea UE de a acționa.”

O versiune revizuită și de durată mai lungă a unei „clauze de salvgardare” ar permite UE să reacționeze mai repede dacă noile state membre regresează

Documentul propune, de asemenea, o versiune revizuită și de durată mai lungă a unei „clauze de salvgardare”, care ar permite UE să adopte măsuri de protecție dacă noii membri înregistrează regres în domenii precum democrația, statul de drept sau libertatea presei. Într-o referire indirectă la refuzul de mai multe luni al Ungaria de a susține un pachet de împrumuturi de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina la începutul acestui an, documentul sugerează introducerea unor garanții împotriva „comportamentelor contrare principiului cooperării loiale”.

Steven Blockmans, specialist în extinderea UE la Centre for European Policy Studies, a declarat că cea mai remarcabilă idee nouă este transformarea unei clauze de ne-regres într-o obligație juridică. Potrivit documentului, orice regres în ceea ce privește „valorile UE” sau standardele democratice ar putea duce la acțiuni legale din partea Bruxelles-ului.

„Având în vedere nemulțumirile legate de regresul semnificativ în aceste domenii în cazurile Ungariei și Slovaciei, precum și caracterul disfuncțional al mecanismului de cooperare și verificare aplicat după aderare Bulgariei și României, nu este surprinzător că țările Benelux profită de negocierile privind tratatul de aderare al Muntenegrului pentru a propune modificări ale modului în care sunt aplicate criteriile fundamentale de aderare la UE”, a declarat Blockmans pentru Euractiv.

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