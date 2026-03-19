Cinci mari puteri europene și Japonia anunță, într-o declarație comună, că sunt pregătite să participe la deblocarea strâmtorii Ormuz

Cinci mari puteri și Japonia au anunțat joi, într-o declarație comună, că sunt pregătite să participe la eforturile necesare pentru a asigura trecerea prin strâmtoarea Ormuz și că vor lua măsuri pentru a stabiliza piețele energetice.

Declarația a fost semnată de Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia, informează Agerpres, citând agențiile internaționale.

„Condamnăm în termenii cei mai fermi atacurile recente ale Iranului asupra unor vase comerciale neînarmate în Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, printre care instalații petroliere și de gaz, și închiderea de facto a strâmtorii Ormuz de către forțele iraniene. Ne exprimăm îngrijorarea profundă legată de escaladarea conflictului”, se arată în declarație.

„Cerem Iranului să pună capăt imediat amenințărilor, plasării de mine, atacurilor cu drone și rachete și altor încercări de a bloca strâmtoarea pentru navigația comercială și să respecte rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU. Libertatea navigației este un principiu fundamental al dreptului internațional, inclusiv al Convenției Națiunilor Unite privind Dreptul Mării”, continuă textul.

De asemenea, cele șase țări semnatare subliniază că o astfel de interferență în navigația internațională și perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare cu energie constituie o amenințare pentru pacea și securitatea internaționale.

„În această privință, cerem un moratoriu cuprinzător imediat privind atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv instalațiilor petroliere și de gaz”, menționează țările semnatare.

Acestea afirmă că vor furniza țărilor cele mai afectate sprijin, inclusiv prin intermediul ONU și al instituțiilor financiare internaționale.

„Securitatea maritimă și libertatea navigației sunt benefice tuturor țărilor. Le cerem tuturor statelor să respecte dreptul internațional și să sprijine principiile fundamentale ale securității și prosperității internaționale”, se mai arată în declarația citată.

