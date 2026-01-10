Cifre oficiale: Investițiile publice realizate în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei – 7,2% din PIB. Premierul Bolojan: Cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB, cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României.



Potrivit acestuia, din totalul investiţiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă contribuția fondurilor europene.

”Investiţiile publice făcute în 2025 au totalizat 137,5 miliarde lei, reprezentând 7,2% din PIB. Este cel mai ridicat nivel nu numai din ultimii 5 ani, ci din istoria postdecembristă a României. Din totalul investiţiilor publice de anul trecut, 77,4 miliarde de lei, adică 56%, reprezintă fondurile europene”, a scris premierul Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook

Investițiile publice în S2 2025: Peste 87 mld. lei, din care 58 mld. fonduri europene

În același timp, în primele 6 luni ale lui 2025, din investiţii de 50,4 miliarde lei, 18,8 miliarde lei erau asigurate din fonduri europene, a mai detaliat Bolojan în postare.

Şeful Executivului a adăugat că în ultimele 6 luni ale anului 2025 investiţiile au fost de 87,1 miliarde lei, din care 58,6 miliarde lei au fost fonduri europene.

”Cum am reuşit acest rezultat fără precedent: utilizarea eficientă a fondurilor europene; programare bugetară naţională riguroasă; asigurarea resurselor financiare necesare; prioritizarea investiţiilor europene; adoptarea reformelor care au facilitat accesarea şi utilizarea acestor finanţări. Este rezultatul unui efort de echipă. Mulţumesc colegilor din guvern şi ministere, ADR-urilor, autorităţilor locale, beneficiarilor privaţi, constructorilor, proiectanţilor, consultanţilor şi tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor investiţii pentru modernizarea României”, a mai transmis Ilie Bolojan.

