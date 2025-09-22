Christine Lagarde: Ținta de inflație a fost atinsă dar incertitudinile se mențin

Banca Centrală Europeană și-a îndeplinit obiectivul privind ținerea sub control a prețurilor, dar incertitudinile persistă în privința perspectivelor, în pofida acordului comercial cu SUA, a afirmat președintele BCE, Christine Lagarde, într-un interviu acordat postului danez de televiziune DRTV, transmite Bloomberg.

„Ratele dobânzilor trebuie să vizeze nivelul inflației, ceea ce vizăm într-adevăr, și la care am ajuns acum”, a declarat șeful BCE.

Conform datelor Eurostat, rata anuală a inflației în zona euro a rămas stabilă în august, la 2%, ținta pe termen mediu vizată de Banca Centrală Europeană.

Modul în care va evolua situația de acum înainte a devenit mai predictibil după ce UE și SUA au convenit taxe vamale mai ridicate. Dar lucrurile nu sunt așa de clare cum erau înainte ca președintele Donald Trump să înceapă impunerea taxelor vamale mai ridicate.

„Nivelul de incertitudine s-a redus cu aproximativ 50% și este o îmbunătățire semnificativă față de situația în care ne aflam. Dar încă avem incertitudini și toată lumea trebuie să le gestioneze”, a afirmat Lagarde.

Luna aceasta, Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate dobânzile, la reuniunea de politică monetară de joi, în linie cu previziunile, dar nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară.

Consiliul guvernatorilor de la Banca Centrală Europeană „este decis să se asigure că inflația se va stabiliza la ținta sa de 2% pe termen mediu” și „a stabilit că rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,00%, 2,15% și, respectiv, 2,40%”, se arată în comunicatul BCE.

Unii oficiali BCE consideră că nu este necesară o relaxare suplimentară a politicii monetare atât timp cât economia zonei euro nu se confruntă cu dificultăți majore. În schimb, alții au sugerat că nu sunt excluse noi măsuri.

***