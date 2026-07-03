Christine Lagarde nu exclude plecarea anticipată de la șefia BCE pentru a reveni în politica franceză

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că nu exclude posibilitatea de a-și părăsi funcția actuală anticipat pentru a activa în politica franceză, poate chiar o candidatură la președinție.

„Este posibil”, a declarat ea pentru Les Echos ca răspuns la întrebarea dacă aceasta este o opțiune în cazul în care incertitudinile se diminuează. „Cred că o voce europeană trebuie să fie auzită în dezbaterea prezidențială franceză.”

În același interviu, Lagarde a reiterat comentariile anterioare conform cărora „întrucât ne aflăm din nou într-o perioadă de turbulențe, cred că căpitanul navei BCE ar trebui să rămână la bord.”

Lagarde a fost asociată în mod repetat cu politica franceza, deși anterior a descris președinția Franței ca fiind o „slujbă groaznică”.

Șefa BCE, al cărei mandat se încheie în octombrie 2027, a declarat pentru Les Echos că este „cu siguranță posibil” să aibă discuții sincere cu unii dintre candidații francezi în lunile următoare.

„Dacă această dezbatere ar dezvălui o viziune mai limitată asupra locului Franței în Europa, cred că ar fi necesar să explicăm de ce aceasta ar fi o cale dureroasă pentru țara noastră și pentru concetățenii noștri”, a spus ea.

De asemenea, ea a declarat publicației franceze că BCE a avut dreptate să majoreze ratele dobânzilor luna trecută.

„Suntem convinși că am luat decizia corectă”, a spus Lagarde. „Încă din aprilie, o mare majoritate a Consiliului Guvernatorilor era gata să ia o decizie, dar nu aveam toate informațiile necesare.” În iunie, BCE a devenit prima bancă din Grupul celor Șapte care a majorat ratele dobânzilor în urma izbucnirii războiului din Iran. Banca centrală a justificat decizia spunând că șocul se răspândește în economie și că nu își poate permite să lase inflația să scape de sub control.

De atunci, acordul de pace dintre SUA și Iran a dus la o scădere bruscă a prețurilor petrolului, eliminând principalul factor determinant al inflației. Miercuri, cel mai recent raport pentru zona euro a arătat că creșterea prețurilor s-a redus mai mult decât se anticipase. Lagarde a declarat că șocurile ofertei continuă să se răspândească în economie, deși efectele de runda a doua nu s-au materializat încă.

„Ne confruntăm cu un șoc extern al ofertei care se răspândește în restul economiei și acum vedem efectele sale indirecte”, a spus ea. „De asemenea, acordăm o atenție deosebită riscului efectelor de runda a doua, chiar dacă acestea nu s-au materializat până acum.”

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