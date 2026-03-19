BCE menține dobânzile – Lagarde: ”Suntem bine poziționați pentru a face față unui șoc major”

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut joi rata dobânzii de politică monetară la 2%, bancherii centrali din zona euro avertizând că războiul din Iran afectează perspectivele de creștere economică și inflația în zona euro, potrivit Reuters.

Prețurile petrolului și gazelor au crescut semnificativ de la începutul atacurilor SUA–Israel asupra Iranului, iar energia mai scumpă va alimenta inflația și ar putea inclusiv frâna activitatea economică în blocul monetar format din 21 de state, puternic dependent de importuri energetice.

„Războiul din Orientul Mijlociu va avea un impact semnificativ asupra inflației pe termen scurt, prin creșterea prețurilor la energie. Implicațiile pe termen mediu vor depinde de intensitatea și durata conflictului, precum și de modul în care prețurile energiei se transmit în economie”, a transmis BCE.

Lagarde: ”Suntem bine pregătiți pentru a face față unui șoc major”

Comentând decizia în cadrul conferinței sale de presă, șefa BCE, Christine Lagarde, nu a mai repetat formula recentă potrivit căreia instituția se află „într-o poziție bună”, ci a spus că economia zonei euro este rezilientă și „bine poziționată” pentru a face față unui „șoc major în desfășurare”.

Lagarde a precizat că BCE urmărește atent evoluțiile de pe piețele de energie și materii prime și modul în care acestea influențează salariile, comportamentul consumatorilor și deciziile de preț ale companiilor. Mesaje similare au fost transmise în aceeași zi sau anterior de băncile centrale din SUA, Canada, Japonia, Marea Britanie, Suedia și Elveția.

Piețele financiare anticipează acum că inflația din zona euro ar putea urca aproape de 4% în următorul an, urmând să revină la ținta BCE de 2% abia în câțiva ani.

Noile scenarii ale BCE. Riscul mare: inflația de rundă a doua

Proiecțiile actualizate ale BCE indică o inflație de 2,6% în 2026, 2,0% în 2027 și 2,1% în 2028, iar creșterea economică este estimată la 0,9%, 1,3% și 1,4%. Totodată, BCE ar urma să publice în curând și un scenariu negativ, bazat pe prețuri mai mari la energie.

„Implicațiile pentru inflația pe termen mediu depind în mod esențial de amploarea efectelor indirecte și de runda a doua ale unui șoc energetic mai puternic și persistent”, a transmis banca.

Economiștii Barclays consideră că BCE ar putea majora dobânzile dacă petrolul Brent se stabilizează în jur de 100 de dolari/baril și gazul la circa 70 euro/MWh. „Inflația totală și cea de bază ar putea crește suficient de mult încât depășirea țintei BCE să devină semnificativă și persistentă, ceea ce ar determina banca să majoreze dobânzile mai târziu în acest an”, au arătat aceștia.

Precedentul dureros din 2022. Posibile cheltuieli fiscale mai mari

Manualele de economie spun că băncile centrale ar trebui să ignore șocurile temporare de ofertă, precum închiderea Strâmtorii Ormuz — idee susținută și de Banca Reglementelor Internaționale, mai arată Reuters. Însă, mai adaugă agenția de presă, pentru mulți oficiali ai BCE războiul din Iran readuce în memorie explozia inflației din 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, pe care banca a subestimat-o inițial.

Ulterior, BCE a fost nevoită să majoreze agresiv dobânzile, fiind criticată că a reacționat prea târziu.

„Experiența crizei energetice din 2022 și așteptările consumatorilor ar putea face BCE să acționeze mai rapid în a majora dobânzile dacă presiunile energetice persistă”, a afirmat economistul HSBC Fabio Balboni.

De notat că piețele de obligațiuni anticipează deja o creștere a împrumuturilor guvernamentale ca răspuns la criză, pe fondul planurilor Germaniei de a majora cheltuielile pentru apărare și infrastructură. Creșterea randamentelor ar putea majora costurile de finanțare pentru companii și gospodării chiar înainte de o eventuală decizie a BCE.

Pentru moment însă, BCE pare dispusă să tolereze această înăsprire a condițiilor financiare, mai arată Reuters, care adaugă că obiectivul în această etapă trebuie să fie prevenirea efectelor de runda a doua – creșterea așteptărilor inflaționiste.

