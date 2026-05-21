Christian Tour se listează la BVB: oferta publică a început joi – Cifrele companiei

Christian Tour, cea mai mare agenţie de turism din România, a anunțat lansarea, de joi, a ofertei sale publice iniţiale (IPO) cu intenţia de listare a acţiunilor pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti.

Oferta se va derula în perioada 21-28 mai 2026, intervalul de preţ aferent ofertei fiind stabilit între 1,875 lei per acţiune şi 2,135 lei per acţiune (130-148 milioane lei pentru acţiuni nou-emise, respectiv 26-29 milioane lei pentru acţiunile ordinare existente), informează compania.



Oferta cuprinde un număr de până la 69.500.000 de acţiuni ordinare nou-emise de către companie, în cadrul unei majorări a capitalului social, precum şi vânzarea de către CPM Cambridge Holding S.R.L., vehiculul de investiţii al acţionarului fondator Cristian Pandel, a unui număr de până la 14.000.000 de acţiuni ordinare existente ale Christian Tour.

„IPO-ul pe Bursa de Valori Bucureşti marchează o nouă etapă importantă pentru Christian Tour. Aceasta ne va consolida capacitatea de a investi în tehnologie, distribuţie digitală, dezvoltarea produselor şi extindere strategică, contribuind totodată la consolidarea poziţiei noastre într-o industrie aflată într-un proces accelerat de transformare. Ambiţia mea este ca Christian Tour să devină una dintre companiile care vor defini următoarea etapă de dezvoltare a turismului din România şi din Europa Centrală şi de Est, iar pe investitorii de la BVB îi invit să ni se alăture în această călătorie, spune Cristian Pandel, fondator şi CEO al Christian Tour, citat de News.ro.

Capitalul atras va fi folosit pentru extinderea afacerilor, spune compania

Capitalul atras prin componenta de majorare a capitalului social din cadrul ofertei va susţine strategia de dezvoltare pe termen lung a Christian Tour, cu accent pe extinderea strategică, tehnologie şi scalabilitatea operaţională.

Compania intenţionează să accelereze investiţiile în infrastructura digitală şi dezvoltarea platformei sale OTA (Online Travel Agency), urmărind totodată consolidarea capacităţilor operaţionale, îmbunătăţirea experienţei oferite clienţilor şi extinderea canalelor de distribuţie.

În acelaşi timp, Christian Tour urmăreşte să valorifice oportunităţile de consolidare existente într-o piaţă a turismului fragmentată şi aflată într-un proces accelerat de transformare, inclusiv prin achiziţii selective şi extinderea în segmente şi servicii complementare din industria de turism.

Cum este structurată oferta – Free float-ul de la BVB va fi de 41,85%

Oferta este structurată într-o tranşă destinată investitorilor de retail şi o tranşă destinată investitorilor instituţionali, fiecare reprezentând iniţial 50% din acţiunile oferite. În funcţie de nivelul cererii din partea investitorilor, Compania şi acţionarul vânzător pot realoca între cele două tranşe până la 40% din acţiunile oferite, se arată în comunicat.

Investitorii de retail pot subscrie acţiuni la preţul fix de 2,135 lei per acţiune şi beneficiază de un discount de 5% din preţul final al ofertei pentru subscrierile efectuate în primele trei zile lucrătoare ale perioadei de ofertă, respectiv până la data de 25 mai 2026 inclusiv. Subscrierea minimă pentru investitorii de retail este de 1.500 de acţiuni.

Preţul final al ofertei, precum şi dimensiunea finală a fiecărei tranşe, vor fi stabilite ulterior închiderii perioadei de ofertă şi anunţate la data alocării, respectiv 29 mai 2026.

Subscrierile pot fi efectuate pe întreaga perioadă a ofertei prin intermediarii autorizaţi de Bursa de Valori Bucureşti, în timpul programului normal de lucru, cu excepţia ultimei zile a perioadei de ofertă, 28 mai 2026, când subscrierile vor fi acceptate până la ora 12:00, ora României.

În cazul subscrierii integrale a ofertei şi al exercitării integrale a opţiunii de supra-alocare, free-float-ul Christian Tour la momentul listării va reprezenta aproximativ 41,85% din capitalul social. Acţiunile Companiei sunt estimate să înceapă tranzacţionarea pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul bursier TRIP în luna iunie 2026.

Cifrele companiei

Numărul total de călători deserviţi de Christian Tour a crescut de la aproximativ 297.000 în 2023 la aproximativ 353.000 în 2024 şi aproape 369.000 în 2025, în timp ce venitul mediu per rezervare a crescut de la aproximativ 1.282 de euro în 2023 la 1.439 de euro în 2025.

În 2025, Compania a generat vânzări la data rezervării de aproximativ 983 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o creştere de aproximativ 14% comparativ cu 2024 şi de aproape 41% faţă de 2023.

În 2025, segmentul Pachete a reprezentat activitatea principală a Companiei, generând vânzări la data rezervării de aproximativ 638 de milioane de lei, reprezentând aproximativ 65% din vânzările totale. Segmentul Grupuri şi Experienţe a generat aproximativ 187,7 milioane de lei, reprezentând aproximativ 19% din vânzările totale, în timp ce segmentul Zboruri şi Cazări a contribuit cu aproximativ 127,9 milioane de lei, respectiv aproximativ 13% din vânzările totale. Celelalte activităţi au reprezentat diferenţa de aproximativ 3% din vânzările la data rezervării.

Veniturile din contractele cu clienţii, recunoscute conform standardelor IFRS în funcţie de momentul prestării serviciilor de călătorie şi de rolul Companiei de principal sau agent, au ajuns la 803 milioane de lei în 2025, în creştere cu aproximativ 32% faţă de 2024 şi cu aproximativ 34% faţă de 2023.

Marja brută de profit a crescut la aproximativ 94,3 milioane de lei în 2025, de la aproximativ 71,0 milioane de lei în 2024 şi aproximativ 63,1 milioane de lei în 2023. EBITDA a ajuns la aproximativ 45,1 milioane de lei în 2025, comparativ cu aproximativ 27,7 milioane de lei în 2024 şi aproximativ 34,1 milioane de lei în 2023.

Compania a înregistrat un profit net de aproximativ 31,9 milioane de lei în 2025, comparativ cu aproximativ 26,2 milioane de lei în 2024.

