Christian Tour se listează la Bursă. Agenția de turism ia în calcul extinderea pe piețele din regiune

Christian Tour, cea mai mare agenţie de turism din ţară, urmează să se listeze la Bursă în primul trimestru al anului viitor, prin vânzarea pe piață a 25% din acţiuni, a declarat marţi seară Alin Răţoi, vicepreşedintele Memento Group, conform News.ro.

Aceasta ar fi prima agenţie de turism din România listată pe bursă. Compania estimează că va încasa 15 milioane de euro în urma listării, iar fondurile vor fi folosite pentru achiziţia unor companii din turism, din segmente de activitate unde compania nu este prezentă, dar şi pentru intrarea pe alte pieţe din regiune.

Simbolul bursier va fi CHR.

”Suntem conform planului. Planul este ca în primul trimestru din 2026 Christian Tour să fie listată. Compania are IFRS făcut, Christian Tour are IFRS făcut în ultimii cinci ani, pregătit pentru listare (companiile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia de a aplica Standardele Internationale de Raportare Financiară – IFRS, n.r.)”, a spus Alin Răţoi.

Fondurile atrase vor finanța extinderea activității prin achiziții

Compania a ales şi brokerul, însă nu îi menţionează încă numele.

”Noi credem, în ceea ce am analizat noi în piaţă, că majoritatea celor care vor subscrie vor fi din retail, pentru că brandul este foarte puternic şi este un brand de leisure. Ok, ne dorim investitori instituţionali alături de noi, să nu avem o volatilitate foarte mare în piaţă după listare. Ai nevoie şi de investitori instituţionali ca să ţină preţul stabil oarecum”, a precizat Alin Răţoi.

Acesta estimează încasări de 15 milioane de euro în urma listării ”pentru 25% din companie, atât e prevăzut în prospect”.

Pentru că entitatea care va fi listată pe bursă nu este acţionar în AnimaWings, fondurile obţinute nu vor fi direcţionate în aviaţie, ci în turism.

”Banii vor fi investiţi în turism, în achiziţii, cel mai probabil, şi pe piaţa noastră, şi regional. Ne lipsesc din portofoliu anumite segmente de piaţă, le analizăm acum, ne lipseşte piaţa de corporate, ne uităm la un jucător din acea zonă. Ne lipseşte şi partea de agenţie de turism online, avem şi noi, dar nu la fel de dezvoltată ca la alţii. Şi ne lipseşte zona regională, cred că trebuie să avem curajul să ieşim în afara ţării, în zona Balcanilor. Ne uităm după pieţe mari”, a adăugat el.

Vânzări de peste 792 de mil. lei în 2024

Acesta a participat marţi la un eveniment la Aeroportul Otopeni, unde AnimaWings, companie aeriană românească parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour, a recepţionat o nouă aeronavă Airbus A220-300, a treia de acest tip şi a cincea operaţională în flotă. Până la finalul anului 2027, compania vrea să ajungă la o flotă formată din 18 aeronave, atingând un portofoliu evaluat la peste 1 miliard de dolari.

Membră a Christian Tour Holding, Christian Tour este cea mai mare agenţie de turism din România, deţinută de fraţii Cristian şi Marius Pandel. Fondată în 1997, agenţia deserveşte turiştii români prin site-ul său de rezervări online şi prin reţeaua naţională de 72 de birouri de vânzare.

Christian Tour a obţinut în 2024 venituri din vânzări de peste 792 de milioane de lei, în creştere cu 16% faţă de anul anterior. Cifra de afaceri netă a companiei a ajuns la 601 milioane de lei, diferenţa de 191 de milioane reprezentând servicii turistice intermediate.

Anul trecut, compania şi-a mărit şi profitul brut, estimat la 30 de milioane de lei.

La nivel de grup, Christian Tour Holding, din care fac parte, în principal, touroperatorul Christian 76 Tour, compania aeriană AnimaWings şi divizia de transport de persoane Memento BUS, a înregistrat o o cifră de afaceri de peste 1 miliard de lei, cu o creştere de aproximativ 25% faţă de anul anterior.

La aceste rezultate, divizia de turism a contribuit cu 85,41% din total, prin vânzarea de pachete turistice, rezervări de cazări şi bilete de avion. Divizia de transport aerian, AnimaWings, a generat venituri de 12,29%, în urma operării aeronavelor proprii, nou intrate în flotă în ultima parte a anului 2024, iar celelalte divizii au contribuit cu venituri de 2,3%, completând performanţele grupului.

