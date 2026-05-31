Christian Tour atrage 149 mil. lei, după lansarea IPO pentru listarea pe BVB

Christian Tour a atras 149 de milioane de lei de la investitori, în urma lansării ofertei sale publice iniţiale, derulată în perioada 21 – 28 mai 2026 pe BVB. Gradul total de subscriere a ajuns la 121% la un preţ final de ofertă de 1,895 lei per acţiune, ceea ce înseamnă o capitalizare de piaţă anticipată de aproximativ 410 milioane de lei, anunţă agenţia de turism.

Free-float-ul estimat la momentul listării va reprezenta aproximativ 37,4% din capitalul social al Companiei. Oferta a atras o sumă totală de aproximativ 149 de milioane de lei, din care 121,8 milioane de lei reprezintă suma brută aferentă componentei de majorare a capitalului social, care va reveni Companiei pentru a susţine următoarea etapă de creştere a Christian Tour, axată pe extindere organică, transformare digitală şi oportunităţi de M& A, se arată într-un comunicat al agenţiei.

Christian Tour urmează, acum, să parcurgă toate etapele procedurale necesare pentru admiterea la tranzacţionare a acţiunilor sale pe Piaţa Reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti („BVB”), inclusiv înregistrarea majorării capitalului social. Tranzacţionarea este estimată să înceapă în jurul datei de 22 iunie 2026, sub simbolul bursier TRIP, anunţă oficialii agenţiei.

„Încheierea cu succes a acestui IPO marchează un moment definitoriu pentru Christian Tour şi transmite un semnal puternic privind direcţia în care se îndreaptă atât compania noastră, cât şi piaţa turismului din România. (…) Astăzi, încrederea demonstrată atât de investitorii de retail, cât şi de cei instituţionali validează nu doar businessul pe care l-am construit, ci şi amploarea oportunităţii pe care o avem în faţă. Credem că piaţa de turism din România intră într-o nouă etapă de creştere, profesionalizare şi consolidare, iar Christian Tour va avea un rol principal în modelarea acestei transformări. Nu mai suntem doar un tour-operator tradiţional, construim o platformă regională integrată de turism, cu capacităţi digitale solide, distribuţie diversificată şi poziţia de piaţă necesară pentru a accelera consolidarea într-o piaţă extrem de fragmentată”, a declarat Cristian Pandel, Fondator şi CEO al Christian Tour.

Preț final de 1,895 lei, 121% gradul de subscriere

Oferta a generat o cerere ridicată din partea investitorilor, gradul total de subscriere ajungând la 121% la un preţ final de ofertă de 1,895 lei per acţiune, susţin reprezentanţii agenţiei. În cadrul procesului de alocare, nu au fost realocate acţiuni între tranşa destinată investitorilor de retail şi cea destinată investitorilor instituţionali.

„Având în vedere interesul semnificativ din partea investitorilor, a fost exercitată opţiunea de supra-alocare, permiţând alocarea de acţiuni suplimentare în cadrul tranzacţiei pentru susţinerea lichidităţii ulterior listării Companiei la Bursa de Valori Bucureşti. Astfel, un număr total de 80.692.629 de acţiuni au fost plasate în cadrul Ofertei, cuprinzând 65.998.056 de acţiuni nou-emise, 13.294.573 de acţiuni existente oferite spre vânzare de către CPM Cambridge Holding S.R.L., vehiculul de investiţii deţinut integral de Cristian Pandel, fondatorul Christian Tour, precum şi 1.400.000 de acţiuni existente alocate în cadrul opţiunii de supra-alocare”, se precizează în comunicat.

Investitorii de retail care au subscris în primele trei zile lucrătoare ale Ofertei, în perioada 21-25 mai 2026, au beneficiat de un discount de 5% din Preţul Final al Ofertei, rezultând un preţ final de achiziţie de 1,80 lei per acţiune. Indicele de alocare pentru tranşa destinată investitorilor de retail a fost de aproximativ 0,67675, în urma exercitării opţiunii de supra-alocare.

BT Capital Partners S.A. a acţionat în calitate de Intermediar Unic al tranzacţiei. PwC a acţionat în calitate de auditor, Filip & Company a oferit servicii de consultanţă juridică, iar Cornerstone Communications a acţionat în cadrul tranzacţiei în calitate de consultant pentru Relaţia cu Investitorii.

Priorităţi strategice de dezvoltare

Conducerea Christian Tour precizează că fondurile atrase prin IPO vor susţine priorităţile strategice de dezvoltare ale companiei, axate pe trei piloni principali: consolidare şi M& A, transformare digitală şi brand, distribuţie şi eficienţă operaţională.

Firma de turism vrea să-şi întărească prezenţa regională şi poziţia pe piaţa de turism prin achiziţii ţintite ale unor jucători complementari, extinderea în noi segmente de călătorie şi integrarea capacităţilor operaţionale şi tehnologice.

„Capitalul atras prin acest IPO ne oferă posibilitatea de a acţiona mai rapid şi de a gândi la o scară mai mare. Vom accelera investiţiile în tehnologie, infrastructură digitală, experienţa clienţilor şi dezvoltare operaţională, urmărind totodată achiziţii strategice care pot creşte cota noastră de piaţă şi ne pot extinde în continuare activitatea. În acest moment, avem deja discuţii avansate cu mai mulţi jucători din piaţă pentru posibile achiziţii, iar obiectivul nostru este să consolidăm în jurul Christian Tour cel mai mare ecosistem de travel construit vreodată.”, precizează Cristian Pandel.

Unul dintre pilonii centrali ai strategiei de dezvoltare a societăţii este digitalizarea, iar la acest moment se lucrează deja la lansarea unei aplicaţii de tip trip builder cu integrări multiple şi interacţiuni in timp real facilitate de Inteligenţă Artificială, prima de acest tip din România.

Prin intermediul acesteia, utilizatorii îşi vor putea construi şi personaliza singuri vacanţele, într-un mod simplu, intuitiv şi complet digital.

„Este un proiect gândit cu precădere pentru noile generaţii de turişti, în special Generaţia Z, care consumă travel diferit, sunt permanent conectaţi şi îşi doresc experienţe rapide, flexibile şi customizate direct din telefon”, a adăugat Cristian Pandel.

De asemenea, Christian Tour intenţionează să continue investiţiile în dezvoltarea platformei sale OTA proprietare, integrarea sistemelor şi automatizare, infrastructură digitală scalabilă, securitate cibernetică şi soluţii pentru îmbunătăţirea experienţei clienţilor. Compania are în vedere şi să îşi extindă în continuare capacităţile de distribuţie omnicanal, să îşi consolideze poziţionarea brandului şi retenţia clienţilor, să optimizeze capitalul de lucru şi să îmbunătăţească standardizarea şi eficienţa operaţională la nivelul platformei, se arată în document.

Fondată în anul 1997, Christian Tour a evoluat dintr-o agenţie de turism antreprenorială într-una dintre cele mai importante platforme integrate de turism din România. Compania operează în principal în segmentul turismului outbound şi oferă sejururi charter, circuite, city break-uri, experienţe tematice şi servicii de călătorie de grup către destinaţii din întreaga lume, promovând totodată România ca destinaţie pentru turiştii străini.

În anul 2025, Christian Tour a generat vânzări la data rezervării de aproximativ 983 de milioane de lei, în creştere cu aproximativ 14% comparativ cu 2024 şi cu aproape 41% faţă de 2023. Veniturile din contractele cu clienţii, recunoscute conform standardelor IFRS, au ajuns la 803 milioane de lei în 2025, în timp ce EBITDA s-a ridicat la aproximativ 45,1 milioane de lei, iar profitul net a ajuns la aproximativ 31,9 milioane de lei.

