Partidul „Moldova Mare” a fost exclus din cursa electorală printr-o decizie adoptată de Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău, cu șase voturi pentru și trei abțineri.

Hotărârea a venit după examinarea contestației depuse de Partidul Social Democrat European, care a acuzat formațiunea de finanțări externe și cooperare cu oligarhul fugar Ilan Șor, făcând trimitere la o investigație realizată de NordNews, transmite Moldpres.

În cadrul ședinței CEC, Victoria Furtună (foto), președinta „Moldova Mare” a anunțat că va contesta decizia la Curtea de Apel.

În raportul său, Pavel Postică, vicepreședinte CEC, a invocat mai multe materiale transmise de instituțiile de forță, inclusiv Inspectoratul de Poliție Orhei, Inspectoratul de Poliție Bălți, Inspectoratul Național de Investigație, Direcția de Poliție a autonomiei Găgăuzia, Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informații și Securitate.

Aceste documente ar demonstra implicarea partidului în folosirea de fonduri nedeclarate, utilizarea banilor din afara țării pentru campania electorală, inclusiv din Rusia, și activități de corupție electorală.

Riscul de încercuire strategică a Ucrainei va crește semnificativ dacă forțele pro-ruse se impun la alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. „Pâmântul nostru ar putea deveni rampă de lansare spre regiunea Odesa”, a declarat, săptămâna aceasta, președinta Maia Sandu.

De la Tribuna ONU, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a avertizat că „Europa nu-și poate permite să piardă Moldova” și a menționat o altă țară care face parte din planul Moscovei: Belarus – rampa de lansare pentru invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022. Atunci, Belarusul a pus la dispoziția armatei ruse cea mai scurtă rută terestră spre Kiev.

