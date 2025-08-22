Chișinău / Lista de candidați a unui partid afiliat lui Ilan Șor – respinsă de Comisia Electorală. Lista AUR Moldova a fost acceptată

Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău a respins cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul „Renaștere”, afiliat oligarhului Ilan Șor, informează Moldpres. Alegerile legislative vor avea loc pe 28 septembrie.

În ședința de joi, cec a luat act de Încheierea Curții de Apel Centrul din 19 august 2025, prin care a fost admisă cererea Ministerului Justiției privind limitarea activității a 4 formațiuni politice, inclusiv a Partidului Politic Partidul „Renaștere”.

Conform prevederilor legale, pe perioada limitării activității partidului politic, acestuia îi sunt interzise, printre altele, participarea individuală sau în comun la alegeri și referendumuri, producerea, furnizarea, distribuirea și difuzarea publicității politice, fondarea mijloacelor de informare în masă, organizarea întrunirilor, a mitingurilor, a demonstrațiilor, a pichetărilor și a altor acțiuni publice.

În aceeași ședință, Comisia a înregistrat lista de 52 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea formațiunii Liga Orașelor și Comunelor și lista de 58 de candidați din partea partidului Alianța pentru Unirea Românilor. În context, au fost aprobate simbolurile electorale ale formațiunilor și confirmați reprezentanții în Comisia Electorală Centrală.

Alegerile parlamentare se vor desfășura pe 28 septembrie 2025. Precedentul scrutin a avut loc la 11 iulie 2021, când Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 63 din cele 101 de locuri în Parlament.

***