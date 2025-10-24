Chișinău / Alexandru Munteanu, desemnat candidat la funcția de prim-ministru, prin decret prezidențial

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de prim-ministru.

„În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, am semnat astăzi decretul prin care l-am desemnat pe domnul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor”, a transmis Maia Sandu.

Încă de joi seară, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care este majoritar în parlamentul de la Chișinău, a anunțat că susține candidatura lui Munteanu la funcția de premier. „Alexandru Munteanu este un om cu profilul și experiența care se pliază pe necesitățile actuale ale țării noastre, în special în ceea ce privește creșterea economică. Considerăm că este omul potrivit pentru această etapă, capabil să răspundă provocărilor și să continue direcția de dezvoltare europeană a Republicii Moldova”, a declarat Igor Grosu, liderul formațiunii.

Studii în SUA și experiență la Banca Mondială

Născut la 20 ianuarie 1964, în Chişinău, Alexandru Munteanu a urmat studii universitare în fizică, după care a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ulterior, s-a alăturat Universităţii Tehnice a Moldovei, în calitate de lector conferenţiar la disciplina Bazele Teoretice ale Electrotehnicii şi a deţinut funcţia de prodecan al Facultăţii Internaţionale.

Odată cu crearea Băncii Naţionale a Moldovei, Alexandru Munteanu a fost numit şef al Secţiei Operaţiuni Valutare, iar ulterior director adjunct al Departamentului Relaţii Externe.

A urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relaţii internaţionale, bănci şi finanţe. După absolvire, a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.

Alexandru Munteanu este fondatorul şi preşedintele Alianţei Franceze din Republica Moldova, organizaţie pe care o conduce de peste trei decenii. Este, de asemenea, unul dintre fondatorii AmCham Moldova (Camera de Comerţ Americană din Moldova).

În 1997 s-a întors în Republica Moldova, devenind director adjunct al Centrului de Investigaţii Strategice şi Reforme (CISR). Ulterior, a fost director al reprezentanţei Fondului American de Investiţii WNISEF, precum şi membru şi/sau preşedinte al consiliilor de administraţie ale numeroaselor întreprinderi din Republica Moldova şi Ucraina.