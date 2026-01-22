Bogdan Chirițoiu, președinte al Consiliului de Administrație al unui important organism european în domeniul Energiei

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER).

Mandatul are o durată de doi ani, iar desfăşurarea activităţii implică, printre altele, prezenţa la şedinţele periodice ale Consiliului de Administraţie, menționează un comunicat al autorității române în domeniul concurenței.

Bogdan Chiriţoiu a fost numit membru al Consiliului de Administraţie de către Consiliul Uniunii Europene, la propunerea guvernului României.

„Decizia colegilor din Consiliul de Administrație de a-mi încredința această funcție, oferă cadrul pentru continuarea proiectelor și obiectivelor urmărite în cadrul agenției. Prioritățile mandatului meu sunt numirea unui nou director al ACER și dezvoltarea unei piețe energetice europene mai bine integrate, competitive și eficiente” a declarat Bogdan Chiriţoiu, citat în comunicat.

Bogdan Chiriţoiu consideră că este importantă consolidarea colaborării dintre ACER şi autorităţile naţionale de reglementare, esenţială pentru creşterea rezilienţei la şocuri externe, într-un context în care politicile energetice vor continua să reprezinte o provocare majoră pentru Uniunea Europeană – atât în ceea ce priveşte competitivitatea şi securitatea energetică, cât şi obiectivele de decarbonizare.

„Politica energetică va continua să reprezinte una dintre principalele provocări ale Uniunii Europene, atât din perspectiva rezilienței și competitivității economice, cât și a obiectivelor de decarbonizare. Provin dintr-o instituție națională, autoritatea română de concurență, care a beneficiat în mod semnificativ de cooperarea cu agențiile din celelalte state membre, sub coordonarea Comisiei Europene și, ca urmare, sunt convins că multe autorități naționale de reglementare ar avea de câștigat în egală măsură din consolidarea colaborării în diverse domenii, inclusiv – dar fără a se limita la – investigațiile REMIT”, a adăugat Bogdan Chiriţoiu.

REMIT (Regulamentul privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie) este actul normativ comunitar care are ca scop prevenirea manipulării pieţei şi a tranzacţiilor bazate pe informaţii privilegiate pe pieţele angro de energie (electricitate şi gaze naturale).

ACER este agenţia Uniunii Europene care contribuie la garantarea bunei funcţionări a pieţei europene a energiei electrice, hidrogenului şi a gazelor naturale. ACER sprijină autorităţile naţionale de reglementare în domeniul energiei în îndeplinirea funcţiei de reglementare la nivel european, oferindu-le un cadru în care acestea să poată coopera pentru a asigura un proces decizional eficient în chestiuni de relevanţă transfrontalieră.

