Chiriile pentru spațiile de retail de pe Calea Victoriei, principala arteră comercială din București, au înregistrat în ultimul an un avans de peste 29%, cea mai mare creștere din Europa, respectiv a doua la nivel global, dintre piețele incluse în noua ediție a raportului global realizat de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield.

Bucureștiul a urcat trei poziții în clasamentul mondial, până pe locul 35, la egalitate cu Belgrad și Mexico City, după ce nivelul chiriei lunare a ajuns la 90 de euro/mp în 2026, de la 70 de euro/mp în 2025.

„Artera comercială a beneficiat de îmbunătățiri la nivelul spațiului public și de creșterea fluxurilor de turiști, ceea ce a contribuit la stimularea cererii din partea chiriașilor”, notează raportul despre Calea Victoriei.

Echipa locală a companiei de consultanță a adăugat că evoluția chiriilor pentru spațiile de retail de pe Calea Victoriei a fost susținută și de interesul brandurilor de lux pentru principala arteră comercială din România.

„Performanța Căii Victoriei confirmă maturizarea accelerată a acestei artere și poziționarea ei tot mai solidă pe harta destinațiilor europene de retail stradal. Calea Victoriei devine un magnet atât pentru brandurile internaționale de lux și lifestyle, cât și pentru conceptele locale premium, iar cererile pe care le avem din partea retailerilor pentru a deschide magazine în această zonă confirmă această dinamică”, a explicat Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox.

Calea Victoriei, a doua cea mai rapidă evoluție din 147 de locații urbane analizate la nivel global

În regiunea Europei Centrale și de Est, chiriile din Praga (235 euro/mp/lună), Budapesta (180 euro/mp/lună) și Varșovia (94 euro/mp/lună) se mențin peste nivelul din București, în timp ce Calea Victoriei se situează la același nivel cu strada Kneza Mihaila din Belgrad (90 euro/mp/lună).

Valori mai scăzute se înregistrează în Zagreb (70 euro/mp/lună), Sofia (63 euro/mp/lună), Ljubljana (60 euro/mp/lună), Bratislava (45 euro/mp/lună), Vilnius (39 euro/mp/lună), Riga și Tallinn (35 euro/mp/lună) sau Skopje (28 euro/mp/lună).

La vârful clasamentului global, Upper Fifth Avenue din New York a urcat două poziții și a redevenit cea mai scumpă arteră comercială din lume (pentru prima dată din 2023), după o creștere spectaculoasă a chiriilor de 35% în ultimul an, până la 2.083 euro/mp/lună.

Astfel, artera americană a devansat New Bond Street din Londra (1.720 euro/mp/lună) și Via Montenapoleone din Milano (1.667 euro/mp/lună), ambele înregistrând o stagnare a chiriilor în ultimele 12 luni, după creșterile puternice din anii anteriori.

Top 5 global este completat de Tsim Sha Tsui din Hong Kong (1.085 euro/mp/lună) și Avenue des Champs-Élysées din Paris (1.043 euro/mp/lună).

Raportul analizează chiriile prime din 147 de locații urbane de top din întreaga lume, multe dintre acestea fiind asociate sectorului de lux, și include un index global care clasifică cea mai scumpă destinație din fiecare piață.

Analiza subliniază faptul că la nivelul piețelor analizate, chiriile s-au majorat în medie cu 3% față de anul anterior (în monedă locală), marcând o temperare față de avansul de 4,3% din 2025.

Aproape jumătate (49%) dintre arterele monitorizate au înregistrat creșteri ale chiriilor, 32% au rămas stabile, iar 19% au consemnat scăderi. În Europa, creșterea medie regională a fost de 2,9%.

În ceea ce privește tendințele pe care le putem vedea în continuare, competiția pentru spațiile prime limitate va rămâne o caracteristică definitorie a pieței. În paralel, retailerii integrează tot mai mult inteligența artificială în relația cu clienții, administrarea stocurilor și operațiunile magazinelor, conectând capabilitățile digitale cu experiența fizică de cumpărare.

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