Proiect / Chiriile, unele modice, pentru locuințele de stat, inclusiv cele de serviciu, ar putea crește cu peste 200% – vor crește veniturile administrațiilor locale

Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect ce crește cu peste 200% chiriile pentru locuințele de stat, tarife care nu au mai fost actualizate din 2007.

Proiectul vizează toate tipurile de locuințe aflate în proprietatea statului sau a autorităților locale, dar și locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariații companiilor naționale și regiilor autonome.

Actualizarea tarifelor de chirie va asigura un echilibru just în raport cu condițiile economice actuale, permițând administrațiilor locale și instituțiilor publice să beneficieze de venituri echitabile din exploatarea acestor spații, menționează Nota de fundamentare a documentului.

Ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată la nivelul anului 2007, iar evoluţia ratei anuale a inflaţiei în această perioadă o inegalitate prin practicarea unor tarife nerealiste.

Creșterea cumulată a prețurilor între 2007 și 2024 a fost de peste 224%, menționează documentul.

Cum se calculează noile tarife pentru ca acestea să nu devină insuportabile

După stabilirea chiriei prin aplicarea tarifului pe metru și după aplicarea coeficienților din nivelul maxim al chiriei şi terenul aferent, se va ține cont de următoarele praguri fixate prin raportare la salariul mediu net pe economie:

10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie, pentru locuințele sociale;

15% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depăşeşte salariul mediu net lunar pe economie;

25% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul net lunar pe membru de familie se situează între venitul mediu net lunar pe economie şi dublul acestuia.

