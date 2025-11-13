Chiriașii europeni au probleme mai mari la plata chiriei decât proprietarii care au de achitat ratele creditului ipotecar la bancă. Cum e în România

Cel mai recent sondaj al ING Consumer Research în rândul consumatorilor din șase țări europene evidențiază dificultățile cu care plătitorii de chirii și credite ipotecare reușesc să facă față ratelor lunare și dezvăluie modul în care aceștia percep accesibilitatea generală a locuințelor și problemele cumpărătorilor primei case.

Peste un sfert dintre cei chestionați, care au credite ipotecare sau plătesc chirie, din șase țări europene, printre care și România, declară că-și achită cu dificultate ratele lunare, conform celui mai recent sondaj al ING Consumer Research. Cifrele variază însă în funcție de țările în care s-a efectuat cercetarea: Belgia, Germania, Olanda, Polonia, Spania și România. Dar o problemă comună în toate aceste țări este procentul mai mare al chiriașilor care au dificultăți să-și plătească chiria decât proprietarii de locuințe să-și achite rata la creditul ipotecar.

Măsura în care problemele invocate de chiriași influențează rezultatele generale depinde de dimensiunea pieței de închirieri în total piață imobiliară în fiecare țară.

Dificultățile invocate legate de costul locuirii variază de la 9% printre proprietarii olandezi la 58% dintre polonezii care stau cu chirie. România este pe locul al doilea cu 49% care declară că le este greu sau foarte greu să-și achite lunar chiria.

„Cât de ușor sau dificil vă este să achitați rata la credit/chiria în fiecare lună?

Ponderea răspunsurilor „dificil” și „foarte dificil” (%)

Graficele de mai sus reflectă, de asemenea, diferite raporturi de proprietate pe locuințe. În Germania, cu cea mai mică rată de proprietate din UE, de doar 47%, mai mulți oameni plătesc chirie decât o ipotecă, motiv pentru care coloana portocalie este mult mai apropiată de cea maro decât de cea albastru deschis. Niciuna dintre celelalte cinci țări nu are o rată a locuințelor în proprietate de sub 69%. În România, 94% din totalul locuințelor sunt în proprietate.

Accesibilitatea locuințelor este considerată în general o problemă

Având în vedere că mai mult de un sfert dintre respondenții la sondajul ING Research raportează probleme cu plata chiriei sau a ipotecii, nu este surprinzător faptul că accesibilitatea locuințelor este considerată în general o problemă. În toate cele șase țări, mult mai mulți oameni nu sunt de acord sau categoric nu sunt de acord cu afirmația că „locuința […] este accesibilă pentru majoritatea oamenilor din țara mea” decât cei care consideră că o locuințe este accesibilă, sau foarte accesibilă..

Dar ponderea respondenților care au dificultăți în a-și plăti chiria sau ipoteca nu se traduce direct în modul în care este percepută problema în general. În timp ce o pondere mare dintre plătitorii de chirie și rate bancare din România, de exemplu, întâmpină dificultăți în a-și achita costurile locuinței, mai mulți oameni din România sunt de acord cu afirmația privind accesibilitatea unei locuințe decât în ​​orice altă țară (și mai puțini consideră că locuința este inaccesibilă).

În medie, 59% nu consideră prețul locuințelor ca fiind accesibil

„În ce măsură sunteți de acord cu afirmația: Locuințele (fie închiriate, fie cumpărate) sunt accesibile ca preț pentru majoritatea oamenilor din țara mea?”

Source: ING Consumer Research

La celălalt capăt al scalei, relativ puține persoane din Olanda au dificultăți în a-și plăti chiria sau ipoteca. Totuși, ponderea celor care sunt de acord cu afirmația privind accesibilitatea locuințelor este cea mai mică dintre cele șase țări, iar cei care nu sunt de acord sunt a doua cea mai mare.

Rezultatele sondajului sugerează două posibile explicații pentru această discrepanță. Pe de o parte, o rată ridicată de proprietate nu înseamnă neapărat că mulți oameni reușesc să își achite ipotecile.

În realitate, chiar dacă România are cea mai mare rată de proprietate a locuințelor din UE, de 94%, numărul absolut de plătitori de ipoteci din sondaj este cel mai mic dintre cele șase țări. Acest lucru sugerează că mulți dintre acești proprietari fie au moștenit proprietatea, fie au achitat-o ​​deja. Astfel, numărul plătitorilor de ipoteci și chirii este, de asemenea, cel mai mic dintre țările chestionate, ceea ce explică că cei mai mulți români nu considerată o urgență problema unei case în comparație cu alte țări.

„Casa pentru totdeauna” este considerată inaccesibilă pentru cei care cumpără pentru prima dată

Pe de altă parte, în țările cu piețe imobiliare dominate de proprietate, accesibilitatea locuințelor ar putea fi interpretată de mulți ca fiind capacitatea cumpărătorilor de prima casă de a accesa piața imobiliară. Când prețurile cresc, cei care cumpără o locuință pentru prima dată în viața lor vor fi mai vulnerabili decât cei care pur și simplu își schimbă locuința, deoarece nu pot profita de veniturile pe care le-ar genera o locuință anterioară într-un mediu cu prețuri mai mari. Acest lucru ar putea explica de ce oamenii din Olanda apreciază atât de prost accesibilitatea, în ciuda numărului mic de respondenți care raportează probleme, deoarece olandezii sunt în mod special conștienți de provocările cu care se confruntă cei care cumpără o locuință pentru prima dată.

