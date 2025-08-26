Chinezii de la JD.com cumpără compania germană Ceconomy – unul din cei mai mari retaileri din Europa

JD.com, unul dintre cei mai mari retaileri online din China, achiziționează compania germană Ceconomy. Este o tranzacție care se ridică la la 2,2 miliarde de euro (2,5 miliarde de dolari) și care le permită chinezilor să intre pe piața europeană.

Brandurile MediaMarkt și Saturn ale Ceconomy vor oferi JD.com, care concurează cu Alibaba și Amazon, acces la unul dintre cele mai mari magazine online de produse electronice din Europa și la o rețea de aproximativ 1.000 de magazine în mai multe țări europene. Aproximativ 50.000 de persoane lucrează în cele două lanțuri.

CEO-ul Ceconomy, Kai-Ulrich Deissner, a declarat pentru Reuters că aceasta va fi probabil finalizată în prima jumătate a anului viitor. „Este exact partenerul potrivit la momentul potrivit. Prin acest parteneriat, avem acces la tehnologii, expertiză de top la nivel mondial în domeniul comerțului cu amănuntul și lanțuri de aprovizionare fără egal la nivel mondial”, a declarat Kai-Ulrich Deissner.

Consiliul de administrație și consiliul de supraveghere al Ceconomy vor recomanda acționarilor acceptarea ofertei, se arată într-un comunicat. Sediul central din Duesseldorf va rămâne neschimbat. „Vom colabora cu echipa pentru a consolida capacitățile, aplicând în același timp tehnologiile noastre avansate pentru a accelera transformarea continuă a Ceconomy”, a declarat Sandy Xu, CEO al JD.com, într-un comunicat. „Obiectivul nostru este să dezvoltăm în continuare platforma Ceconomy în Europa și să creăm valoare pe termen lung pentru clienți, angajați, investitori și comunitățile locale”, a adăugat el.

Familia Kellerhals, cel mai mare acționar unic al Ceconomy, cu puțin sub 30% din acțiuni, a acceptat o ofertă pentru 3,81% din acțiunile sale și intenționează să rămână investitor cu o participație de aproximativ 25,35%.

Acționarii Haniel, Beisheim, BC Equities și Freenet (FNTGn.DE care dețin împreună aproximativ 27,9% din acțiuni, intenționează să își vândă acțiunile către JD.com.

„Nu vor exista concedieri obligatorii în următorii trei ani de la finalizarea tranzacției”, a declarat Deissner, precizând.

Punct fierbinte pentru tranzacții și investiții

Europa se profilează ca un punct fierbinte pentru tranzacțiile și investițiile chineze, iar regiunea este de așteptat să atragă mai mulți bani din China, impulsionată de războiul tarifar al președintelui american Donald Trump.

Tranzacțiile în Europa s-au dublat, ajungând la 8,45 miliarde de dolari în 2024, cel mai ridicat nivel din 2021, și au reprezentat mai mult de o treime din totalul fuziunilor și achizițiilor din China, potrivit datelor LSEG, în ciuda controlului sporit asupra investițiilor străine în regiune.

„Există potențial mai multe motive pentru China și UE să colaboreze mai strâns pe plan economic, având în vedere politicile comerciale ale administrației Trump”, a declarat Alan Wang, partener în tranzacții globale la firma de avocatură Freshfields.

Ceconomy a înregistrat vânzări anuale de 22,4 miliarde de euro în anul financiar 2023/24, din care 5,1 miliarde de euro au fost online.

Fitch Ratings a apreciat că preluarea de către JD.com ar putea consolida profilul de credit al Ceconomy. „Preluarea de către JD ar putea duce la o îmbunătățire a ratingului Ceconomy, beneficiind de profilul de credit mai puternic al JD, având în vedere poziția pe piață a acestuia din urmă ca una dintre cele mai mari platforme globale de comerț electronic, cu venituri de 160 de miliarde de dolari, care furnizează servicii în sectoarele retail, tehnologie, logistică și sănătate”, a declarat agenția. „Considerăm că achiziția Ceconomy ar consolida prezența JD în Europa prin intermediul celor peste 1.000 de magazine ale acesteia sub brandurile MediaMarkt și Saturn, precum și prin prezența sa online (24% din vânzări)”, a adăugat Fitch Ratings.

(Citește și „China vrea să detroneze dolarul și să impună yuanul ca monedă de schimb la nivel global” )

***