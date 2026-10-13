Chinezii de la BYD vor să ajungă la 40.000 de angajați în Europa până în 2030 – Compania pregătește noi fabrici în Franța sau Spania

BYD intenționează să-și majoreze numărul de angajați în Europa la aproximativ 40.000, până la finalul deceniului, a afirmat luni vicepreședintele executiv al companiei chineze, Stella Li, în marja Salonului Auto de la Paris, transmite agenția Bloomberg, preluată de Agerpres.

Anunțul vine în condițiile în care grupul auto chinez caută să evolueze de la un simplu exportator pe piața europeană la un producător auto major în regiune.

Pe de altă parte, producătorii auto europeni au anunțat în anii recenți serii de concedieri, pe o piață tot mai competitivă.

Conform Bloomberg, angajamentul BYD față de Europa este „extrem de profund și este pe termen lung”, a declarat Stella Li, care conduce afacerea din străinătate a companiei.

Compania chineză ar deveni unul din marii angajatori din Europa

Întrebată de planurile BYD privind angajările în Europa, Li a spus că forța de muncă a companiei pe continent „va depăși indiscutabil 40.000 în 2030” și în curând compania va depăși pragul de 10.000 de angajați.

Dacă planurile se concretizează, BYD va deveni unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul auto non-europeni în regiune. BYD este cel mai mare producător de vehicule electrice (EV) din lume și își extinde investițiile pe plan global.

BYD va face recrutări din industria auto și din alte domenii, inclusiv potențiali angajați concediați de firmele europene, a declarat Stella Li.

Noi fabrici în Franța sau Spania

China a acceptat să-și limiteze exporturile de vehicule hibride către UE, o decizie menită să oprească sosirea a milioane de vehicule chinezești pe piața europeană în următorii ani, a declarat vineri comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, aflat într-o vizită în țara asiatică. BYD încă evaluează implicațiile acordului, deoarece nu are încă suficiente detalii, a explicat Stella Li.

Între timp, compania cu sediul în Shenzhen este în stadiul final al pregătirilor pentru prima sa fabrică europeană, în Ungaria, unde producția de masă ar urma să demareze în trimestrul patru. Apoi compania va construi probabil și alte uzine în regiune, pe lista scurtă fiind Franța și Spania, a informat Stella Li.

În primele opt luni ale acestui an, BYD a vândut 1,162 milioane de vehicule în afara Chinei, o creștere de 86% comparativ cu situația din aceeași perioadă a anului trecut, și 1,505 milioane de vehicule pe piața chineză.

***