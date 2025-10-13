China face pași către de-dolarizarea comerțului și internaționalizarea yuanului: Pune presiune pe exportatorii australieni de materii prime

Gigantul australian BHP Biliton, unul din cei mai mari producători de minereu de fier și materii prime din lume, a anunțat sâmbătă că a ajuns la un acord cu cumpărătorii chinezi pentru a face 30% din tranzacțiile sale spot de minereu de fier în yuani (RMB), în loc de dolari americani, potrivit presei australiene.

Săptămâna trecută, conform Bloomberg, Beijingul a dat o directivă prin care i-a instruit pe producătorii și comercianții de oțel din țară să oprească temporar toate achizițiile în dolari de minereu de fier și transportat pe mare de la gigantul australian BHP.

Strategie amplă a Chinei de a-și spori influența într-o piață dominată de giganți internaționali

Bloomberg nota atunci că directiva a fost mai recentă escaladare a eforturilor Beijingului de a-și exercita puterea de piață în contextul în care chinezii pun tot mai multă presiune în comerțul bilateral cu diferite țări pentru a face comerț în yuani. În plus, China consumă aproximativ 75% din minereul de fier transportat pe mare la nivel mondial şi vrea de mult timp să slăbească influenţa celor trei mari producători – BHP, Rio Tinto şi Vale – a căror influenţă asupra preţurilor a dominat industria timp de ani de zile, mai nota Bloomberg.

În centrul acestei campanii se află China Mineral Resources Group (CMRG), companie de stat înființată în 2022 pentru a centraliza achizițiile de minereu de fier și a consolida influența Beijingului în negocierile privind prețurile.

Luna trecută, BHP Biliton, cea mai mare companie minieră listată din lume, a raportat cel mai mic profit anual din ultimii cinci ani, dând vina pe cererea slabă din China pentru scăderea prețurilor minereului de fier.

Patru companii asigură 70% din importurile chineze de minereu de fier

Sâmbătă, compania australiană a anunțat că a încheiat acordul pentru decontarea a 30% din tranzacții pentru minereu de fier în yuani, în loc de dolari americani. Presa australiană notează că acordul, care va începe în trimestrul IV 2025, marchează o ”ruptură semnificativă de practicile tradiționale ale comerțului cu materii prime și semnalează o posibilă schimbare de putere în stabilirea prețurilor globale ale minereului de fier”.

”Acordul reprezintă mai mult decât o simplă schimbare de monedă. Potrivit unor surse din industrie, acesta necesită «integrarea împrumuturilor bancare interne, a sistemelor de plăți transfrontaliere și a mecanismelor de acoperire a riscului valutar pentru a forma un circuit închis al întregului proces». Această arhitectură financiară complexă subliniază importanța strategică a aranjamentului pentru ambele părți”, scrie presa australiană.

Având în vedere că BHP a expediat aproximativ 295 milioane tone de minereu de fier către China în 2024, amploarea acestei tranziții valutare este semnificativă. Decontarea în RMB pentru 30% din volum reprezintă aproximativ 88,5 milioane tone, echivalentul a 8–10 miliarde de dolari anual.

Yuanul a fost în 2024 a 5-a cea mai utilizată monedă la nivel global

De notat totuși că contractele pe termen lung, cel puțin cele pentru 2026, rămân denominate în dolari, pentru o perioadă de observație. În același timp, scrie presa australiană, negocierile pentru contracte pe termen lung în yuani vor depinde de gradul de acceptare a indicelui chinez de preț al minereului de fier.

”Pentru ca prețurile în RMB să fie viabile pe termen lung, indicele chinez trebuie să dovedească lichiditate suficientă, transparență metodologică și rezistență la manipulare, conform standardelor internaționale pentru piețele de mărfuri”, arată presa australiană.

Yuanul a fost a 5-a cea mai utilizată monedă de plată globală în 2024, cu o pondere de 4,7% în plățile internaționale (conform datelor SWIFT), în condițiile în care 80–85% din comerțul global cu materii prime a fost denominat în dolari.

Presa australiană mai notează că decizia companiei BHP Biliton creează un precedent strategic care ar putea fi urmat de rivali precum Rio Tinto sau Vale, pe măsură ce China își extinde influența în stabilirea prețurilor și monedei în care se desfășoară comerțul global cu resurse.

