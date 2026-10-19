China vrea să restricționeze exportul unor tehnologii din domenii sensibile printre care producția de panouri fotovoltaice

China a propus introducerea unor controale la export pentru 12 tehnologii utilizate în fabricarea echipamentelor fotovoltaice, invocând preocupări legate de securitatea naţională, într-o iniţiativă mai amplă care vizează şi inteligenţa artificială şi biotehnologiile, transmite Reuters.

Ministerul chinez al Comerţului a anunţat că tehnologiile respective ar urma să fie incluse pe lista naţională de control al exporturilor, argumentând că acestea sunt utilizate tot mai frecvent în domenii sensibile, precum industria aerospaţială şi apărarea.

Propunerea prevede interzicerea exportului unor tehnologii folosite la producerea plachetelor subţiri de siliciu, a celulelor solare pe bază de perovskit şi a celulelor tandem, precum şi a tehnologiilor de producţie la scară largă a polisiliciului prin procedeul cu pat fluidizat.

Celulele tandem combină straturi de perovskit şi siliciu pentru a capta o parte mai mare a spectrului solar, în timp ce tehnologia cu pat fluidizat permite producerea polisiliciului, materie primă esenţială pentru panourile solare, cu costuri şi consum energetic mai reduse decât procesul Siemens utilizat în mod tradiţional.

Beijingul intenţionează, de asemenea, să restricţioneze, fără a interzice complet, exporturile unor tehnologii avansate de fabricare a celulelor fotovoltaice, inclusiv TOPCon, HJT şi XBC.

Autorităţile chineze susţin că măsurile urmăresc prevenirea transferului necontrolat sau a utilizării necorespunzătoare a tehnologiilor, fără a afecta cooperarea internaţională legitimă în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.

Exportatorii trebuie să înregistreze anumite transferuri de tehnologie către parteneri externi până la actualizarea oficială a listei de control. Consultarea publică privind propunerea se va încheia la 15 noiembrie.

Iniţiativa ar putea afecta planurile unor companii americane, inclusiv Tesla, de extindere a producţiei de panouri solare în Statele Unite. Reuters relata în aprilie că autorităţile chineze au început discuţii cu producătorii privind posibile restricţii asupra exporturilor de echipamente avansate.

China a limitat deja transferurile unor tehnologii de producţie fotovoltaică spre India, într-un context în care New Delhi încearcă să îşi dezvolte propria industrie şi să reducă dependenţa de furnizorii chinezi.

Analiştii consideră că Beijingul urmăreşte astfel să îşi păstreze poziţia dominantă în industria fotovoltaică mondială, într-un moment în care alte economii încearcă să îşi consolideze capacităţile interne de producţie.

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