China depășește SUA la numărul de universități aflate în Top 500 global. Poziția României

China a depăşit Statele Unite în acest an pentru prima dată la numărul de universităţi aflate în primele 500 dintr-un total de 1.000 ale Listei Shanghai, cel mai faimos clasament al excelenţei universitare din lume, a cărui ediţie din 2025 a fost publicată vineri, informează EFE, preluată de Agerpres.

Sunt 113 instituţii din China continentală pe lista primelor 500, comparativ cu 111 universităţi americane. Acestora li se adaugă cinci universităţi din Hong Kong şi două din fosta colonie portugheză Macao, ambele teritorii semi-autonome ce aparţin Chinei.

În plus, Taiwanul autoguvernat din 1949, dar revendicat de Beijing ca aparţinându-i, are cinci universităţi în prima jumătate a prestigiosului clasament.

China conduce, de asemenea, în clasamentul universităţilor asiatice, Tsinghua clasându-se pe locul 18, urcând patru locuri de la ediţia din 2024. Tsinghua este urmată de Universitatea Beijing (23), Universitatea Zhejiang (24) şi Universitatea Jiao Tong (30), aceasta din urmă situată în Shanghai şi responsabilă de întocmirea acestui clasament din 2003.

România, lipsă

Printre universităţile din Hong Kong, cea mai bine clasată este Universitatea Hong Kong (67), iar în Taiwan, Universitatea Naţională din Taiwan, clasată pe locurile de la 201 la 300.

În pofida saltului făcut de universităţile chineze, universităţile americane, inclusiv Harvard, medaliată cu aur, continuă să se afle în fruntea listei, universităţile britanice Oxford şi Cambridge fiind, de asemenea, printre primele zece.

România nu are nici măcar o singură universitate printre cele o mie ale listei, după cum nu a avut nici în precedenții doi ani.

Lista Shanghai analizează şase indicatori: numărul de studenţi care au câştigat un Nobel sau Medalia Fields; profesori cu Nobel sau Medalia Fields; articole în publicaţia Nature and Science, performanţa academică pe cap de locuitor şi lucrări în Science Citation Index Expanded şi Social Science Citation Index.

***